World Press Photo: la mostra di fotogiornalismo a Bologna

Una selezione degli scatti in concorso all’ultima edizione del World Press Photo, che dal 1955 premia il meglio del fotogiornalismo proveniente da tutto il mondo. A questa 66a edizione hanno partecipato 3.752 fotografi di 127 paesi, per un totale di 60.448 fotografie. Da quest’anno, per un maggiore equilibrio geografico, impostazione e valutazione del concorso sono state rinnovate: le fotografie, suddivise nelle sei regioni in cui sono state scattate (Africa, Asia, Europa, Nord e Centro America, Sud America, Sud-Est Asiatico e Oceania), oltre che in quattro categorie (Singole, Storie, Progetti a lungo termine e Formato aperto), sono state giudicate in base alla regione e non alla nazionalità del fotografo.

La mostra è accessibile a persone con disabilità motorie. Si prega di contattare lo staff al numero 051 2194150, oppure recarsi al Bookshop della Cineteca di Bologna.