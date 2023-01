Wrestling show - il migliore d'Italia

La Wrestling Megastars annuncia che nel primo evento del 2023 si terrà il torneo valido la coppa "Il Migliore d'Italia". Appuntamento sabato 14 Gennaio alla Palestra Corticella di Via Giulio Verne 23.

All'ultimo evento dello scorso 30 ottobre, la Notte dei Campioni, avete visto le qualificazioni per l'occasione, e sabato 14 gennaio vedrete il torneo e altre sorprese. Per info e biglietti: 3331683959 o www.bolognawrestlingteam.com