Posta elettronica certificata (Pec): tutte le informazioni utili

Nel corso degli ultimi la Pec - Posta elettronica certificata è diventata importantissima. Istituita poco più di 10 anni, è ormai obbligatoria per aziende, Pubblica Amministrazione e professionisti, ma anche cittadini. La Pec infatti, è anche un’alternativa alla raccomandata A/R, poiché possiede lo stesso valore legale, e per spedirla non serve uscire da casa o dall’ufficio, ma solo un Pc e una casella certificata.

Rispetto ai mezzi tradizionali, la Pec certifica la trasmissione e l’avvenuta consegna di un messaggio, ma ne garantisce anche l’integrità del contenuto rendendo lo strumento ancora più versatile e adatto a svariati utilizzi che vanno oltre la semplice trasmissione di un messaggio o di un file.

Viene utilizzata in molte altre situazioni come l’iscrizione a concorsi pubblici, la richiesta di informazioni alle PA nell’ambito delle regole di trasparenza e per scambi di dati tra mondo finanziario e Agenzia delle entrate.

Come fare la PEC e ottenere una casella di posta certificata

Una casella di Posta Elettronica Certificata con caratteristiche a norma di legge ma con offerte stabilite dal mercato può essere acquisita presso uno dei gestori pubblicati sulla pagina dedicata del sito AgID (Agenzia per l’Italia digitale).

Come accedere alla casella di posta elettronica certificata

È possibile scegliere lo spazio della casella, meccanismi di notifica della ricezione del messaggio, servizi di gestione dei messaggi e delle relative ricevute con la possibilità offerta dal gestore di PEC di un servizio di conservazione digitale conforme alle norme primarie.

Accedere alla PEC è molto semplice, ed è gestito attraverso l’accesso ad una webmail. Per ogni scopo necessario è possibile richiedere al gestore di PEC i log delle trasmissioni e ricezioni dei messaggi al fine di avere prova di una avvenuta trasmissione o deposito nella casella del destinatario.

INIPEC: le pagine gialle e come cercare un indirizzo PEC

Sul sito Inipec tenuto da Infocamere per conto del Ministero dello Sviluppo economico è possibile reperire gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata di professionisti e imprese. L’indice viene aggiornato con i dati provenienti dal Registro Imprese e dagli Ordini e dai Collegi di appartenenza, nelle modalità stabilite dalla legge.