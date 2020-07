Meteo Bologna e provincia, le previsioni per il fine settimana

Il transito di un’onda depressionaria determinerà un incremento dell’instabilità nella giornata di venerdì 24 Luglio, con rovesci e temporali su gran parte del territorio provinciale bolognese.

In mattinata possibile instabilità sulle aree di bassa pianura, nonché successivamente sui settori montani. Nel corso del pomeriggio estensione dei fenomeni a gran parte della provincia, con possibili fenomeni intensi (grandine, raffiche di vento, locali allagamenti) sulle aree pianeggianti.

Migliora in serata, con sabato 24 e domenica 25 che risulteranno due giornate soleggiate. Temperature in calo su valori massimi inferiori ai +32°C venerdì e sabato, in lieve aumento domenica.

A cura di Centro Meteo Emilia-Romagna.