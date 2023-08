Alluvione, da FdI pioggia di critiche a Schlein: “Forse non sapeva di avere la delega al clima”

È da parte della destra regionale e cittadina che arrivano le critiche a Elly Schlein, oggi segretaria del Partito Democratico e precedentemente vicepresidente della Regione Emilia-Romagna con delega alla Transizione ecologica e al Clima. Questa mattina il viceministro delle Infrastrutture Galeazzo Bignami ha attaccato la segretaria del PD addossandole le colpe per le conseguenze dell’alluvione dello scorso maggio.

Dem in difesa di Schlein

Molti scudieri dem hanno rilasciato dichiarazioni in supporto di Schlein. Sandro Ruotolo, membro della segreteria nazionale del PD, ha dichiarato:“Il viceministro Bignami, quello che si traveste da nazista per sfizio, dovrebbe chiedere scusa alla segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein. Dovrebbe dimettersi perché il governo di cui fa parte non è stato in grado di dare risposte concrete a chi vive nelle zone dell'alluvione in Emilia-Romagna. Sono passati tre mesi e la ricostruzione non è ancora partita. E cosa fa il viceministro? Accusa l'opposizione, la segretaria del PD, Elly Schlein, di colpe che non ha e che sono invece della sua maggioranza. La presidente Meloni è la responsabile di questa situazione. È al governo che spetta di dare risposte concrete ai bisogni di quel territorio e invece tagliano i fondi destinati dal PNRR al dissesto idrogeologico. Vi dovreste vergognare. Ma non la farete perché non avete il senso del suo pudore".

Gli fa eco Andrea De Maria, deputato bolognese dem, che su Twitter ha scritto: “Le dichiarazioni di oggi del viceministro Galeazzo Bignami sulla alluvione in Emilia-Romagna sono inaccettabili. Polemiche inutili e infondate che non riescono a nascondere le gravi inadempienze nell'azione del Governo. Serve il contrario. Servono serietà e coesione istituzionale". Stessi toni per Marco Furfaro, membro della segreteria nazionale del PD: “Per la destra di Giorgia Meloni è sempre colpa di qualcun altro: dei rave, della farina di insetti, di Soros, dei migranti, delle ONG, dell'Europa. Ogni fallimento del governo diventa uno scaricabarile verso capri espiatori i più improbabili. Ora è il turno di Elly Schlein, per bocca del vestito in maschera nazista Bignami. Un piagnisteo insopportabile dal primo giorno di governo, ma farlo sulla pelle degli alluvionati è veramente miserevole. Date alle persone che hanno bisogno soldi, risorse e ristori che gli avete promesso, che queste sceneggiate patetiche non fanno più nemmeno ridere".

Destra all’attacco

Chi invece spalleggia il viceministro Bignami è la destra, specialmente gli amministratori locali di Fratelli d’Italia. “Elly Schlein, per quanto insistano a negarlo i suoi compagni di partito – scrive in una nota Marta Evangelisti, capogruppo FdI in Regione – aveva la delega alla transizione ecologica e al patto per il clima. Ora, capiamo che anche per il Pd sia imbarazzante riconoscere che chi aveva la responsabilità di difendere il territorio non sia stati evidentemente all’altezza del ruolo, ma da qui a negare l’evidenza, un’evidenza che si trova anche sul sito della Regione oltre che su quello della Schlein, tanta ne corre. Peccato che il PD non se ne sia accorto e stia facendo la maratona delle bugie”.

Parole simili per Stefano Cavedagna, capogruppo FdI a Palazzo d’Accursio: “Elly Schlein è stata Assessore alla transizione ecologica ed al Patto per il Clima, come riportano tutti gli atti ed i siti istituzionali della regione. Evidentemente neanche lei sapeva di esserlo. Siamo abituati a vedere esponenti del partito democratico che letteralmente cadono dal pero su responsabilità che si sono attribuiti, oltre che per attività che non hanno mai fatto. Vedere però gli esponenti PD attaccare il viceministro Bignami in maniera così sguaiata, sostenendo che afferma falsità e chiedendone le dimissioni, è davvero troppo imbarazzante anche per loro. Si fanno letteralmente ridere dietro. Se non sapeva neanche le deleghe che aveva, come faceva a gestire il territorio? Schlein e gli esponenti PD farebbero meglio a tacere e forse a spiegare tutte le responsabilità che hanno rispetto all’alluvione. È meglio che non si facciano vedere da queste parti. Rispondano nel merito e lascino in pace chi, come Bignami, lavora quotidianamente per il territorio”.

Foto LaPresse