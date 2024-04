Elezioni, si tenta il 'campo largo' PD-M5S, Lepore: "Schlein farà pulizia"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Una conferenza stampa congiunta quella di tra dem e 5 stelle: la consigliera Silvia Piccinini e l'assessore al Welfare Igor Taruffi (mancava l'assessore al bilancio Calvano per altri impegni) per presentare un nuovo progetto di legge regionale a sostegno delle persone sovraindebitate, firmato da Piccinini. Le prove di "campo largo" tengono conto anche dell'eventuale voto anticipato, legato alla possibile candidatura di Bonaccini alle europee, riferisce la Dire, come è accaduto in Sardegna e Abruzzo: "Il quadro per le amministrative è consolidato - conferma Taruffi - le condizioni per un lavoro comune sui territori sono mature. In 22 capoluoghi sui 27 al voto, c'è già questa convergenza. Quando si discute di temi concreti, è più facile trovare un terreno comune". Non chiude la porta nemmeno Piccinini. "Prima di tutto bisogna capire quando finirà la legislatura - osserva la 5 stelle - poi ne parleremo nei tempi e nei modi che richiede la politica. Ci confronteremo con i nostri coordinatori regionali e con la nostra comunità dell'M5s".

Priolo: "A disposizione, ma è presto"

La vicepresidente e assessora Irene Priolo sarebbe "a disposizione" ma è comunque presto, ovvero si attende la decisione di una eventuale candidatura alle europee del governatore. "Il mio nome gira da quando sono stata messa in Regione, prima girava come sindaco di Bologna...", commenta la dem, interpellata oggi a margine di una conferenza stampa. "Mi fa piacere - aggiunge - che il mio nome sia sempre molto gettonato, però adesso aspettiamo che decida il presidente, in questo momento è troppo presto. Io devo gestire l'alluvione, che è tanta roba, e c'e' bisogno di qualcuno che stia sul pezzo e non abbandoni i cantieri che dobbiamo fare. Ma a prescindere - conclude Priolo - io sono qua a disposizione della mia Regione. Come la penso sulla eventuale candidatura di Bonaccini alle europee? Deve decidere il presidente".

Lepore: "In politica sembrano tutti pazzi"

"Siamo tutti uniti e motivati sul fatto che occorra che il Pd metta da parte correnti e capibastone. Personalmente ho sostenuto Elly Schlein per questo, perché occorreva un rinnovamento nel partito. Penso che i nostri elettori e la nostra comunità si aspettino rinnovamento e pulizia nelle liste", lo ha detto il sindaco di Bologna, Matteo Lepore. "Elly oggi ha detto che intende farlo prendendosi la responsabilità di guidare il partito alle europee e io sono contento - continua il primo cittadino - Il Pd è l'unico punto di riferimento di normalità in un momento in cui in politica sembrano tutti pazzi: vogliono urlare, voglio menare, vogliono fare la guerra. Invece, il Pd deve essere un punto di riferimento per le persone in difficoltà, le persone che vogliono lavorare, le imprese. Schlein e Bonaccini stanno lavorando per questo e si vedrà nelle liste", assicura Lepore.