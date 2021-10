Elezioni, i più votati. Simona Larghetti: "Non sarò la consigliera della bicicletta"

Simona Larghetti, candidata in consiglio comunale con Coalizione Civica Coraggiosa Ecologista e Solidale ha sommato 1.015 voti ed entra. Un buon risultato. Se lo aspettava? "Il risultato un po' lo speravo perché sono attiva da 15 anni sul territorio su tante questioni e ho fatto una campagna sincera, dando il massimo. Un po' lo temevo perché tante preferenze personali al primo debutto in politica sono difficili e essere la quinta più votata in una coalizione di sette liste, per me che non sono nemmeno bolognese, è sicuramente un risultato insperato".

Il suo nome è associato alle battaglie dei ciclisti..."Non sarò la consigliera in bicicletta. Come sempre, la bici sarà il mio mezzo. Ma vorrei occuparmi anche di verde, di spazi urbani, di energia, di diritti dei bambini e delle bambine. Penso che quello che ho imparato nella mia esperienza di attivista possa essere applicato a tutte le questioni del vivere civile. Penso che sia sempre stata questa la nostra forza e quello che ci ha differenziato da altre associazioni, l'intima consapevolezza che la bicicletta è politica".

Chi è Simona Larghetti

36 anni, attivista della mobilità sostenibile, imprenditrice cooperativa di Dynamo Velostazione e mamma di due bimbi. Dopo 15 anni nella cittadinanza attiva, si candida per portare in consiglio la voce di chi si preoccupa dell’emergenza climatica e ambientale, delle disuguaglianze, dei diritti dei bambini e delle bambine. Dall’esperienza nell’attivismo si porta la visione e il pragmatismo necessario a realizzarla. Boschi urbani, piazze pedonali in cui giocare e incontrarsi, strade sicure: il sogno di una Bologna più giusta e respirabile non è solo un sogno, ma un futuro necessario.