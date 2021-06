Primarie di coalizione 2021: si vota il 20 giugno, cosa c'è da sapere

Possono partecipare gli over 16 italiani e dell’Unione Europea, residenti a Bologna. Come e dove si vota

Le primarie si svolgono domenica 20 giugno 2021 dalle 8.00 alle 20.00 e a fine giornata si saprà se a correre per Palazzo d'Accursio sarà Isabella Conti o Matteo Lepore.

Possono votare le cittadine e i cittadini italiani e dell’Unione Europea residenti nel Comune di Bologna che alla data delle Primarie di centrosinistra abbiano compiuto 16 anni di età, nonché le cittadine e i cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, residenti nel Comune di Bologna.

Le urne per le elezioni amministrative 2021 si apriranno in una data compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre, probabilmente la data scelta potrebbe essere quella del 10 e 11 ottobre.

Come si vota

- Online attraverso la piattaforma "Primarie Bologn". In questo caso, occorre pre-registrarsi entro e non oltre il 17 giugno 2021 alle ore 24.00 mediante accreditamento con SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale, e versare 2 € per contribuire alle spese organizzative tramite pagamento elettronico. Chi deciderà di votare con questa modalità verrà automaticamente escluso dalla possibilità di voto nei seggi. È alternativa al voto in presenza ai seggi.

- In presenza al seggio che include la propria sezione elettorale (vedi tabella) presentandosi con un documento di identità, che attesti la residenza nel Comune di Bologna e la tessera elettorale, versando 2 € per contribuire alle spese organizzative.

I minorenni e i cittadini stranieri devono compilare il form che trovano sul sito entro il 14 giugno alle ore 24.00, stampare o conservare sui dispositivi la mail di avvenuta pre-registrazione, e mostrarla in giorno del voto al seggio di via Andreini 6 dalle 8.00 alle 20.00.

?Il voto

E' valido mettendo la croce sul nome del candidato, Isabella Conti o Matteo Lepore.

Partecipando al voto si dichiara: di essere sostenitori del centrosinistra, di riconoscersi nella proposta politico-programmatica della coalizione, di accettare di essere registrati nell’albo pubblico delle elettrici e degli elettori di centrosinistra, di sostenere il vincitore o la vincitrice delle Primarie di Centrosinistra alle amministrative.