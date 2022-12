Elly Schlein fa la tessera del Pd: "Ricostruiamo la sinistra ascoltando i militanti" | VIDEO

Elly Schlein fa la tessera del Partito democratico nello storico circolo Bolognina. La candidata alla Segreteria del Pd ha firmato davanti al segretario del circolo Mario Oliva e si è fermata con i militanti e le militanti in piazza dell'Unità.

Non si può fondare una sinistra progressista ed ecologista senza coinvolgere la base democratica, questa la convinzione della parlamentare che afferma: "Entro in punta di piedi, con umiltà, in questo circolo e in questa comunità. Noi dobbiamo ridare voce a questa base. Non siamo qui per sostituire il Pd ma per rinnovarlo. Con grande emozione torno a far parte di questa comunità – ha detto – è stata una scelta naturale iscrivermi qui, perché è qui che partecipai dieci anni fa alla mia prima assemblea. Non ci siamo mai davvero persi di vista".

"C'è un mondo fuori dalla politica che guarda a quello che sta facendo il Pd. È l'unico partito che dopo le elezioni si è messo in discussione. Non abbiamo bisogno di un partito degli eletti e delle elette o delle correnti, ma un partito dei militanti. Dobbiamo rovesciare questa piramide".

Poi l'appello: "Iscrivetevi al Partito democratico. C'è bisogno più di ieri di partecipare, di iscriversi. Perché senza un contributo largo e plurale si fa fatica a ricostruire la sinistra che vogliamo".

È un appello rivolto a tutti gli iscritti e le iscritte del Pd, ma soprattutto a tutte le persone che hanno smesso di crederci e magari si sono allontanate, disincantate dalla politica. "Se non ci occupiamo noi di politica, la politica si occupa di noi. Quindi bisogna iscriversi e partecipare per cambiare, insieme, il Partito democratico".