Elly Schlein su Vogue: "Se non ti occupi di politica, la politica si occupa comunque di te"

"Se non ti occupi della politica, la politica si occupa comunque di te. L'unica cosa da fare è provare a mettersi in gioco". Così la segretaria PD Elly Schlein intervistata - inaspettatamente - dalla versione italiana di Vogue, la più prestigiosa rivista di moda al mondo, non senza polemiche del tipo: "Tipica rivista del mondo operaio..."

"Sono parte di una generazione - ha detto Schlein - che aveva un rapporto fratturato con la politica, non ci sentivamo più rappresentati e quindi il primo istinto era quello di dire: me ne sto alla larga. Solo che poi abbiamo capito che in questo modo la davamo vinta a chi la pensava diversamente da noi".

Nella lunga intervista di Federico Chiara la segretaria dice che "la grande avversaria dovrebbe essere la diseguaglianza. Mi hanno colpito le parole di uno studente di diciotto anni, a Cagliari, in uno degli appuntamenti della mia campagna delle Primarie del Partito Democratico: parlando della scuola e delle uguali opportunità d’accesso a un’istruzione di qualità per tutti i ragazzi, lui ha detto una cosa molto vera, molto forte: non siamo tutti delle eccellenze".

E riguardo al suo incarico: "Siamo circondati da partiti personali il cui destino è legato inscindibilmente a quello del leader. Se ho scelto di candidarmi alla guida del Partito Democratico, è perché mi sembra l’unico partito non personale in Italia e questa è la sua grande forza".

37 anni e un impegno pensate confessa che "il crescente impegno politico ha implicato molte rinunce, per una come me che all’università, a Bologna, usciva praticamente tutte le sere. Ora questa parte è molto ridotta, cerco di difendere gli spazi di vita personale ma non è facile"

Stile Schlein?

A colpire la domanda o meglio la riposta sul cosiddetto "power dressing", ovvero gli abiti per affermare il proprio ruolo ed essere in qualche modo riconoscibili: "Le mie scelte di abbigliamento dipendono sicuramente dalla situazione in cui mi trovo. A volte sono anticonvenzionale, altre volte più formale. In generale dico sì ai colori e ai consigli di un’armocromista, Enrica Chicchio". L'armocromista effettua l'analisi del colore finalizzata alla valorizzazione dell'aspetto estetico di una persona a partire dalle sue caratteristiche cromatiche (tonalità dell'incarnato, colore degli occhi e dei capelli).

"Sono orgogliosa di lavorare con Elly Schlein - ha scritto Chicchio su Instagram - scegliere con lei le giuste cromie, dietro le quali si veicolano messaggi importanti".