La ministra Bernini "alla corte" di Milei: "Vedute convergenti su dossier internazionali"

La ministra bolognese dell'università e della ricerca, Anna Maria Bernini, è andata in visita alla casa Rosada, la sede residenziale argentina, in occasione dell'insediamento del neo-presidente Javier Milei, eletto a fine ottobre dopo il ballotaggio con Segio Massa.

"Un vero onore per me essere oggi alla Casa Rosada a rappresentare il nostro Governo - ha scritto la ministra sui social - L'Argentina ha fornito una grande prova di democrazia. Quando i cittadini si esprimono con l'esercizio del voto occorre sempre rispettarne gli esiti. I nostri due Paesi hanno un rapporto speciale e un profondo legame storico e culturale, rafforzato dalla presenza in Argentina della più grande comunità d’italiani all’estero. Inoltre abbiamo vedute convergenti su molti dossier internazionali".

Milei, economista di 53 anni, ultraliberale e populista, ha attirato l'attenzione con il suo discorso a favore della dollarizzazione, contro l'intervento statale nell'economia e contro i diritti LGBTQ+: "Si è presentato agli elettori con un programma che mira a un forte rinnovamento del Paese - osserva Bernini - Le sue idee hanno raccolto il consenso di una parte consistente degli argentini desiderosi di cambiamento. Non registro motivi perché questo rapporto così stretto e proficuo per entrambi possa allentarsi, anzi vedo le condizioni per un rafforzamento".

"Buon lavoro a Javier Milei. L’Argentina è storicamente una Nazione amica dell’Italia - ha scritto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sui social - dove vive la più grande comunità di nostri connazionali all’estero, con la quale intendiamo consolidare le nostre relazioni bilaterali e collaborare sui principali temi dell’agenda internazionale". Alla cerimonia di insediamento, ha partecipato, tra gli altri, il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky.