Abuso d’ufficio, Lepore critica il ddl Nordio: “Siamo garantisti, non berlusconiani”

Sono parole al vetriolo quelle del sindaco di Bologna Matteo Lepore a proposito della riforma del reato di abuso d’ufficio. Il provvedimento inserito nella nuova riforma della giustizia a firma del ministro Carlo Nordio, secondo Lepore, cancella l’abuso d’ufficio “con un colpo di spugna tipico della politica berlusconiana, che punta all’impunità”. Il ddl Nordio è stato, in queste ultime ore, ampiamente criticato da più parti: giudizi negativi sono arrivati dal sindacato dei magistrati, dall’ex magistrato e Procuratore nazionale antimafia Cafiero de Raho e da Piero Grasso, ex magistrato ed ex Presidente del Senato: “Non pensavo si potesse arrivare a tanto – ha detto Grasso a Repubblica –, addirittura fino a legalizzare l'illegittimità. Nonché stravolgere i principi costituzionali di parità tra accusa e difesa. Qualsiasi limitazione di questa parità dev'essere sorretta dalla ragionevole giustificazione in termini di adeguatezza e proporzionalità. Oltre che nel rispetto del principio di uguaglianza di tutti i cittadini rispetto alla legge".

Lepore: “Avanti con le nostre idee”

“Noi sindaci, con Anci – continua Lepore nell’intervista al quotidiano Repubblica –, chiedevamo una riforma del reato di abuso di ufficio. Siamo garantisti, non berlusconiani. Il PD deve fare opposizione con le proprie proposte, che tengano conto delle pluralità che ci sono al nostro interno, ma che non devono scimmiottare la destra. Non possiamo inseguire la destra come fa Italia Viva, che cerca i voti di Berlusconi”. E aggiunge: “Gli elettori, alle politiche di settembre, ci hanno chiesto di stare all’opposizione e noi dobbiamo svolgere questo ruolo con orgoglio e impegno”. E sulle Europee? “Saranno un referendum sulle politiche di questi ultimi anni. O si sta con i progressisti o si sta con le destre conservatrici che vogliono dismettere il PNRR e tante riforme per i diritti dei lavoratori”.

Foto LaPresse