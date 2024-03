Preghiere e inno alla pace, la Via Crucis sul colle dell'Osservanza | VIDEO

In migliaia si sono riuniti in via dell'Osservanza, per la Via Crucis di Venerdì Santo in via dell'Osservanza. Quest'anno l'evento diventa un momento di profonda riflessione arricchito dalle meditazioni della Piccola Famiglia dell’Annunziata, in memoria dell'80° anniversario dell'eccidio di Monte Sole. In un tempo segnato da conflitti globali, queste considerazioni invitano a pensare al dolore umano, sull'indifferenza, sulla necessità di un risveglio spirituale e umano e l'importanza di dover lanciare un messaggio di pace e cessate il fuoco.

Il cardinale Matteo Zuppi, presente alla manifestazione, ha acceso una lampada presso la parrocchia ucraina di San Michele che arderà fino alla fine della guerra davanti all'icona della Madonna di Zarvanytzia.