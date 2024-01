I migliori ristoranti di Bologna secondo TheFork

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Trovare il ristorante perfetto per qualsiasi occasione è sempre una sfida, per questo TheFork, app per scoprire e prenotare ristoranti online, rinnova la sua Top 100, che diventa una Classifica Dinamica dei 100 migliori ristoranti d’Italia.

“La TOP 100 non vuole essere l’ennesima classifica gastronomica, ma uno strumento utile a chi cerca ispirazione per andare al ristorante. Raccoglie suggerimenti su ogni tipologia di cucina puntando i riflettori anche su indirizzi pop e locali di piccoli centri che hanno raccolto un feedback positivo da parte degli utenti di TheFork”, ha commentato Carlo Carollo Country Manager di TheFork. Questa classifica si aggiorna ogni mese sulla base della media di valutazioni, recensioni e volumi di prenotazione dei sei mesi precedenti.

La classifica

Anche per la città di Bologna è stata stilata una classifica tenendo conto di diversi fattori quali il punteggio, le recensioni, le prenotazioni e le visite sulla scheda del ristorante, valutandone le performance sui dodici mesi appena passati.

Ecco la Top 10 dei ristoranti bolognesi più amati dagli utenti:

1. Rosteria Luciano

2. Vamolino

3. I Carracci

4. Cuoco di Latta

5. Casa Merlò

6. Bombetta Braceria Cocktail Bar

7. Radici – Terra D’Amare

8. Antica Osteria Romagnola

9. Darcy

10. L’Osteria de Burdèl

“Dopo il grande successo del 2022, la TOP 100 è la dimostrazione che i ristoranti sono spazi sociali essenziali che hanno il potere di riunire le persone e regalare esperienze indimenticabili a migliaia di clienti. Con questa nuova classifica, vogliamo rendere loro omaggio riconoscendogli i giusti meriti e supportando il più possibile il settore della ristorazione”, afferma Carlo Carollo Country Manager di TheFork.