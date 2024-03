Sorbillo sbarca a Bologna: centinaia di persone in fila per la pizza gratis | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

A una pizza non si dice mai di no, soprattutto se gratis. E soprattutto se è preparata da Gino Sorbillo e dai suoi. Il più popolare pizzaiolo napoletano ha aperto anche a Bologna un punto del suo marchio "Gino Sorbillo Gourmand", in via Santo Stefano 40 sotto i portici di Palazzo Garganelli. E in occasione dell'inaugurazione di giovedì sera ha offerto ai presenti un assaggio del suo menù che ha esportato in tutto il mondo. Centinaia di persone si sono messe in fila sotto il portico per gustarsi in anteprima un trancio di quattro pizze gourmet: margherita, alla Bolognese, con la Mortadella IGP e con l'ananas. A fine serata lo staff ha contato 4500 tranci distribuiti.

Come anticipato da CiboToday, la pizzeria Sorbillo di Bologna si focalizza soprattutto su pizze farcite con ingredienti regionali: tutte le regioni italiane hanno la loro pizza dedicata con relativi prodotti tipici. Le pizze di "Gino Sorbillo Pizza Gourmand" utilizzano tendenzialmente farina di tipo 1, a differenza delle altre insegne più popolari del gruppo che usano farine più raffinate. Naturalmente ci saranno pure le tradizionali pizze napoletane classiche, anche se i prezzi - come già avviene a Milano o a Roma - non potranno essere quelli iper popolari della originaria sede di Napoli in Via dei Tribunali.