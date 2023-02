A cena in un treno reale, inaugura un nuovo ristorante a Varignana

A Palazzo di Varignana inaugura il Treno Reale | Carrozza Ristorante: un’esperienza gastronomica capace di portare gli ospiti al tavolo della storia, trasportandoli in altri luoghi e in altri tempi. Protagonista di questa esperienza è un’autentica carrozza d’epoca, classe 1921: un prototipo del treno reale che, dopo decenni di abbandono, è stata rigenerata e riportata a nuova vita. Il ristorante, aperto tutti i sabati, ospita 22 coperti.

"Con questo nuovo ristorante, il resort immerso nei colli bolognesi, prosegue il progetto di recupero e rigenerazione fortemente voluto dal fondatore, nato dal ripristino di colture autoctone e che lo ha visto protagonista anche di interventi su antichi casolari trasformati in ville di lusso", raccontano dal resort, spiegando come il nuovo locale nasca "come un viaggio nel tempo, che “racconta” una storia straordinaria, fatta di collegamenti internazionali in un mondo che diventava sempre più connesso: un’epoca in cui l’Italia si apriva al mondo, sostituendo i lunghi viaggi in carrozza a cavalli con quelli rapidi, effettuati con sbuffanti locomotive a vapore e carrozze arredate con velluti, ottoni e legni pregiati. Rievocarne i fasti e l’atmosfera, per farne il simbolo di un’epoca, è stato l’inizio di un accurato progetto di recupero filologico".

Per la sua realizzazione Palazzo di Varignana ha coinvolto architetti, scenografi, studiosi di carrozze reali dell’epoca, oltre a esperti artigiani per le minuziose decorazioni in foglia d’oro e all’artista Giovanni Bressana per la decorazione artistica pittorica.

L'ambientazione fa da cornice alla proposta culinaria dell’Executive Chef di Palazzo di Varignana Davide Rialti: "La cucina raffinata ed elegante -aggiungono dal Resort -accompagna gli ospiti in un caratteristico viaggio culinario che, attraverso il menù, celebra i percorsi e il periodo storico del Treno Reale, partendo da una sapiente ricerca di materia prima d’eccellenza".