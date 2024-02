Donini: "Farmaci per il pancreas? Contingentati ma nessun allarme"

"È una situazione che stiamo monitorando con attenzione". Lo ha dichiarato l'assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini alla Dire riguardo alla carenza di medicinali a base di enzimi pancreatici, necessari ai pazienti che soffrono di patologie che comportano problemi nella produzione di sostanze pancreatiche che permettono la digestione dei cibi e l'assorbimento dei nutrimenti.

Perché se ne parla

Una condizione che è determinata da malattie come la fibrosi cistica o la pancreatite cronica, ma anche dall'asportazione chirurgica del pancreas. L'allarme era stato lanciato qualche giorno fa dal rapper Fedez, che sui suoi social aveva segnalato di non riuscire più a reperire un farmaco specifico, il Creon o Creonipe (l'influencer ha subito l'asportazione quasi totale del pancreas a causa di una neoplasia rara), e come lui tante altre persone che lo avevano contattato. Sulla questione sono intervenuti anche il Ministero della Salute e l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), che ha avvertito la carenza potrebbe protrarsi fino a fine 2025.

La Regione: "Richiesto di centralizzare l'importazione"

Una mancanza che è di livello nazionale e che anche in Emilia Romagna "è nota da tempo", prosegue Donini, che spiega che, per velocizzare l'approvigionamento e la distribuzione attualmente contingentata, la Regione ha presentato ad Aifa due richieste di autorizzazione per centralizzare a livello regionale l'importazione dei farmaci e la codifica, e ha avviato la ricognizione delle giacenze: "Le farmacie convenzionate hanno la possibilità di inviare direttamente all'azienda produttrice la richiesta urgente di approvvigionamento. Le Ausl forniranno alle farmacie, in caso di necessità, le informazioni per indirizzare i cittadini ai punti di erogazione diretta delle singole aziende sanitarie. Infine, i medici sono invitati a prescrivere i farmaci solo per le indicazioni autorizzate e quando strettamente necessario, nelle dosi minime efficaci, in modo da assicurare che le scorte disponibili siano impiegate per le terapie irrinunciabili".