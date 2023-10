Ospedali Storici. Al Rizzoli e al Roncati apertura straordinaria e visite guidate

In occasione della seconda giornata nazionale degli Ospedali Storici Italiani organizzata da ACOSI (Associazione Culturale Ospedale Storici Italiani), domenica 8 ottobre 2023 sarà possibile scoprire questo patrimonio storico e culturale attraverso accessi straordinari e visite guidate gratuite.

A Bologna, l’Azienda Usl di Bologna apre al pubblico le porte del Presidio Ex-Ospedale Roncati, antico convento delle suore salesiane ristrutturato nel 1865 come comparto psichiatrico da Francesco Roncati, con visite guidate alle ore 9 e 11.30 (max 20 persone per ogni turno). Le visite, a cura di aMa Bologna, vedranno la partecipazione anche del dottor Angelo Fioritti che illustrerà la storia della Psichiatria bolognese. Per info e prenotazioni 335 7231625.

Al pomeriggio l’Istituto Ortopedico Rizzoli propone visite guidate alla biblioteca cinquecentesca dell’Ospedale, antico luogo di studio dei monaci olivetani che fu affrescata nel 1677 da Domenico Maria Canuti, allievo di Guido Reni. La Biblioteca conserva una delle più rare e complete collezioni librarie esistenti in campo ortopedico. Le visite sono previste alle ore 15, 15.30, 16 e 16.30 per gruppi di massimo 15 persone a turno. Per info e prenotazioni biblioteca@ior.it

Alle ore 17 sempre presso la Biblioteca del Rizzoli verrà poi inaugurata la mostra “Medici Botanici Alchimisti. Viaggio tra scienza e arte nelle collezioni del Rizzoli” a cura della responsabile delle biblioteche scientifiche dell’Istituto Patrizia Tomba e della scultrice Mirta Carroli e alle ore 18 nella Sala Vasari dell’Istituto si terrà un concerto a cura dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma.

ACOSI nasce nel 2019 con l’intento di proteggere, promuovere e far conoscere il patrimonio storico, culturale e artistico degli antichi ospedali italiani.

Gli appuntamenti di domenica 8 ottobre

Azienda Usl d Bologna Presidio Ex-Ospedale Roncati - via Sant’Isaia n.90

Ore 9, 11.30 visite guidate

Per info e prenotazioni 335 7231625

Istituto Ortopedico Rizzoli - via Pupilli n.1

Ore 15, 15.30, 16, 16.30 visite guidate alla Biblioteca scientifica Umberto I

Per info e prenotazioni biblioteca@ior.it

Ore 17 inaugurazione della mostra “Medici Botanici Alchimisti. Viaggio tra scienza e arte nelle collezioni del Rizzoli”, Biblioteca Umberto I

Ore 18 concerto a cura dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, Sala Vasari (piano terra)