Serie B: Brutta sconfitta per il Bologna basket 2016 contro Fiorenzuola 1972

Trasferta da dimenticare per il Bologna Basket 2016. Dopo aver segnato nell’infrasettimanale 110 punti contro Bernareggio, ne subisce 112 in quel di Fiorenzuola, in una partita a senso unico che ha rimesso a nudo le debolezze dei rossoblu. I bolognesi si sono trovati davanti un avversario di alta classifica come Fiorenzuola, reduce da prove opache ma che contro i ragazzi di Lunghini ha ritrovato la voglia dei giorni migliori dominando il match. I bolognesi sono apparsi svogliati in difesa e lenti a rientrare, permettendo ai piacentini di correre e segnare ripetutamente dalla lunga distanza.

Le cifre condannano gli ospiti senza mezzi termini, specie nel disastroso 4/25 da 3 punti e nel mediocre 19/30 ai liberi. La lotta ai rimbalzi è stravinta dai padroni di casa (59 a 34), così come quella per gli assist (18 a 11). Tra i singoli il solo Filippo Rossi prova a salvare la barca (13 punti con 4/7 da 2) e qualche pezza a giochi chiusi la mettono Graziani (15 punti e 5 rimbalzi) e Beretta (11 punti e 6 rimbalzi), ma troppo poco per essere anche solo competitivi.

Primo quarto in discreto equilibrio fino all’8-5 di metà quarto, poi i padroni di casa allungano sul +8. Nella seconda frazione i piacentini mettono il turbo e danno vita ad un festival di triple per un parziale di 17-5 che mette un’ipoteca sulla partita. Dopo l’intervallo continua il momento no dei bolognesi che fanno fatica a rientrare in difesa e subiscono un ulteriore raffica di canestri per il -39 di fine periodo. La partita si trascina in un quarto quarto accademico in cui Fiorenzuola raggiunge i 100 punti addirittura a 7 minuti dalla fine, facendo poi giocare le seconde linee per i quasi 40 punti finali.

Pall. Fiorenzuola 1972 - Bologna Basket 2016 112-73 (20-12, 37-17, 36-25, 19-19)

Pall. Fiorenzuola 1972: Federico Ricci 22 (8/12, 1/1), Denis Alibegovic 18 (6/8, 1/5), Umberto Livelli 17 (2/4, 3/5), Michele Rubbini 13 (3/3, 1/2), Leonardo Cipriani 13 (4/6, 1/4), Jonas Bracci 8 (4/6, 0/1), Pietro Avonto 8 (1/2, 0/5), Giacomo Filippini 6 (3/5, 0/1), Milo Galli 5 (2/3, 0/0), Petar Jovanovic 2 (0/0, 0/1), Simone Bussolo 0 (0/1, 0/0), Lorenzo Boriani 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 25 / 29 - Rimbalzi: 57 11 + 46 (Michele Rubbini 11) - Assist: 18 (Michele Rubbini 10)

Bologna Basket 2016: Andrea Graziani 15 (5/10, 0/1), Filippo Rossi 13 (4/7, 0/3), Eugenio Beretta 11 (4/6, 0/2), Nicholas Crow 10 (2/4, 2/5), Tommaso Felici 8 (3/6, 0/1), Matteo Galassi 7 (1/5, 1/3), Andrea Resca 4 (0/5, 1/3), Anfernee Hidalgo 4 (2/3, 0/4), Lorenzo Guerri 1 (0/3, 0/0), Davide Guglielmi 0 (0/1, 0/2), Alessandro Lanzarini 0 (0/0, 0/1)

Tiri liberi: 19 / 30 - Rimbalzi: 31 7 + 24 (Eugenio Beretta 6) - Assist: 11 (Andrea Graziani 3)