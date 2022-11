Il Bologna basket visita Zola Pedrosa per il match contro la Francesco Francia

Dopo la bella impresa di sabato scorso contro Anzola, il Bologna Basket 2016 si sposta di pochi chilometri per un altro dei tanti derby di questa stagione. L'avversario è la Francesco Francia di Zola Predosa, squadra ben costruita e battuta finora solamente dalla capolista Ferrara e dall'Olimpia Castello (di un solo punto), ulteriore prova dell'alto livello e del grande equilibrio del campionato.

Il match si giocherà sabato 12 novembre, alle 20,45, presso il Palaventuri (v.le dello Sport, 2 – Zola Predosa). I padroni di casa vorranno sicuramente reagire all'ultima sconfitta con Ferrara e sul parquet di casa appaiono ancor più temibili, affidandosi a Chiusolo, Cesana e Bianchini e a due ex-rossoblu sempre pericolosi come Lorenzo Folli e Filippo Albertini. Dall'altra parte i ragazzi di coach Lunghini proveranno nuovamente a partire più “caldi” per non dover ricucire il gap che spesso in questo inizio torneo li ha costretti a spettacolari, ma faticose rimonte. “Remuntade” che hanno evidenziato la grinta e la voglia di non mollare mai dei rossoblu, ma che alla lunga possono nuocere all'equilibrio del complessivo gioco felsineo.