Serie B: il Bologna basket cade contro i Tigers nel derby emiliano- romagnolo

Nel quinto turno di ritorno del campionato di B Interregionale - Girone C arriva un'inaspettata sconfitta per il Bologna Basket 2016, in trasferta sul campo cervese dei Tigers Cesena. I bolognesi incappano in una giornata storta, in cui rimangono stranamente apatici per i primi 20 minuti, per poi rimontare di orgoglio e pareggiare il match con un notevole terzo quarto, ma restare privi di benzina e convinzione nei fatali minuti finali. Una battuta d'arresto che appesantisce il percorso dei rossoblu, non solo per la classifica molto corta del girone, ma per una difficilmente spiegabile alternanza di rendimento, anche all'interno dello stesso match.

Ieri molte cose non sono andate nel verso giusto, ma tra tutte spicca la difesa abulica ed in ritardo negli uno contro uno e nella chiusura del tiro pesante, vera arma vincente dei cesenati. E' infatti proibitivo portare a casa il risultato se si concede agli avversari il 47% da 3 (15/32) e pure un non disprezzabile 52% da 2 (12/23), tirando invece con il 48% da 2 (16/33) e con un insufficiente 29% da 3 (9/31). E questo nonostante il dato positivo dei 41 rimbalzi presi contro i 28 avversari, mentre le altre statistiche sono in pareggio.

Una sconfitta di squadra, in sostanza, in controtendenza rispetto alle ultime due partite, ma che conferma quegli alti e bassi di rendimento che hanno finora caratterizzato, nel bene e nel male, la stagione dei rossoblu. Il BB2016 è insomma squadra che può vincere o perdere contro tutti. Occorrerà dunque riprendere fiducia e rimboccarsi le mani in vista dei prossimi incontri che si presentano piuttosto impegnativi (Cremona e San Giorgio in trasferta, inframmezzati dal match del 24 gennaio con Castel San Pietro).

La cronaca

Iniziano piano entrambe le squadre con un ritmo piuttosto soporifero. Al 5', sul 9-9, Cesena piazza una prima accelerazione di 12-1, ma il BB2016 ci mette una pezza e finisce il quarto sotto di 4. Il secondo periodo vede i Tigers prendere lentamente il largo, portandosi anche oltre la doppia cifra, favoriti da un approccio difensivo molle dei felsinei e da un tiro pesante con buone percentuali. All'intervallo è 48-37 per i padroni di casa. Nel terzo quarto i rossoblu si scuotono, provano a stringere le viti difensive e ritrovano il bandolo della matassa, mettendo cinque preziosissime bombe e, nella seconda parte di frazione, piazzando addirittura un parziale di 17-1. A inizio quarto quarto la situazione è di perfetta parità (60-60) e l'inerzia della partita è tutta per gli ospiti. Ma i padroni di casa si riprendono e si va avanti punto a punto fino a 2 minuti dal termine (74-74), quando Chiapparini, vera spina nel fianco del BB2016, mette una bomba allo scadere dei 24. Nell'azione successiva l'infrazione degli stessi 24 la commette invece il BB2016, poi il giovane play arancione piazza un altro tiro da 3 e chiude definitivamente il discorso.

Per il prossimo match si andrà, come accennato, ancora in trasferta a Cremona sul campo di un cliente difficile come la Sansebasket, sabato 20 gennaio, alle ore 21.00.

Parziali Tigers Cesena-BB2016: 23-19; 48-37; 60-60.

Tigers Cesena: Chiapparini 21, Volpe 15, Mikulic 7, Tonello 9, Tommasini 4, Signorini 11, Komolov 3, Sacchi 11, Mazzotti ne, Ciadini. All. Gresta.

Bologna Basket 2016: Tinsley 4, Reinaudi 9, Bianchini ne, Gamberini 3, Graziani 4, Ranieri 10, Guerri, Lusvarghi 15, Rubinetti 19, Azzano 10. All.: Lunghini.