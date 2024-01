Serie B: il Bologna basket atteso dal derby emiliano-romagnolo contro i Tigers Cesena

Sabato 13 gennaio 2024, alle 20.30, al Palazzetto dello Sport di Cervia (Ravenna), si terrà per la quinta giornata di ritorno del campionato di B Interregionale – Girone C la rivincita del derby emiliano-romagnolo tra Bologna Basket 2016 e Tigers Cesena. All’andata i felsinei prevalsero sul parquet amico per 11 lunghezze.

I rossoblu sono reduci dalla buona prestazione in trasferta contro l'OSA Milano e vogliono continuare nella serie positiva per cercare di mantenere e consolidare l’attuale terza posizione. Nel girone di ritorno i cesenati stanno incontrando qualche difficoltà (1 vittoria e 3 sconfitte) e al momento si collocano in fondo alla classifica, ma restano sempre una squadra insidiosa, capace, ad esempio, di battere team più accreditati come Ferrara (per due volte) e Piadena.

Coach Lunghini dovrà quindi fare attenzione a tenere alta la concentrazione dei suoi ragazzi, che hanno comunque dimostrato contro Milano e soprattutto contro Fidenza di avere ripreso fiducia nel loro gioco dopo qualche pausa di troppo. Come di consueto, tutto prenderà il via dall'approccio mentale all'incontro e dal lavoro in difesa, cercando di arrivare a tiri puliti e a una migliore gestione dei possessi. Da migliorare inoltre, rispetto alla partita di andata, le percentuali nel tiro pesante e nei liberi.

L’incontro verrà trasmesso in diretta sul canale Facebook dei Tigers Cesena.

La società intende inoltre fare il migliore “in bocca al lupo” a Edward Oyeh che, dopo aver condiviso quasi tre stagioni con il BB2016 e aver vissuto la promozione dello scorso anno, è passato in serie C alla Francesco Francia Pallacanestro di Zola Predosa.