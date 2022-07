Colpo di mercato per il Bologna Basket 2016. Borko Kuvekalovic è un nuovo giocatore rossoblù

Comincia col botto il mercato per il Bologna Basket 2016. I rossoblu aggiungono al loro roster un giocatore di grande esperienza e qualità come Borko Kuvekalovic, ala serba di 2 m, classe 1995.

Dopo aver collezionato tre promozioni in Serie B dal 2017/18 ad oggi, nello scorso campionato Kuvekalovic ha militato nella BLE Juvecaserta in C Gold Campania, raggiungendo le semifinali. Borko ha concluso la stagione con 577 punti segnati, una media di 17 punti in 34 partite, con una migliore prestazione di 27.

Nato a Cacak il 15 marzo 1995, ha iniziato a giocare nelle formazioni giovanili del Mladost, la squadra della sua città natale. A 16 anni si è poi trasferito in Italia e dal 2011 al 2014 ha militato nel Tigullio di Santa Margherita Ligure, dando il suo contributo anche alla prima squadra in serie C. Nel 2014/15 è approdato al Basket Venturina, sempre in serie C, per trasferirsi l’anno dopo a Domodossola e poi a Gardone Val Trompia (serie C Gold). Nel 2017/18 è quindi tornato in Piemonte, di nuovo a Domodossola, con cui ha conquistato la promozione in serie B, obiettivo raggiunto anche nella stagione successiva con la maglia della Fortitudo Alessandria (34 partite con una media di 18.5 punti a gara). Nel 2019/20 Kuvekalovic è stato protagonista nell’Umana Chiusi, in testa al torneo fino alla chiusura per Covid (16.9 punti di media nelle 21 gare disputate, con primato personale di 37). Due anni fa, sempre in C Gold con la Pielle Livorno, è arrivata l’ennesima promozione in serie B, con una stagione da 222 punti in 15 gare (media di 14.8 a match). Infine, come accennato, l’ultimo campionato trascorso a Caserta.

“Sono felice di essere qui al Bologna Basket – ha dichiarato Borko – La società è ambiziosa e con obiettivi chiari, la squadra è molto competitiva e tutto questo mi ha sicuramente facilitato nella scelta. E poi sappiamo tutti cosa rappresenta Bologna per il basket italiano, per me è un onore giocare in questa città. Nasco come ala piccola – sottolinea ancora Kuvekalovic – ma posso coprire più ruoli e fare un po’ di tutto in campo. Sono molto motivato a dare il mio apporto alla squadra, lavorando duro nell’obiettivo di fare un campionato di testa”.