Serie B: Il derby è giallonero. La Virtus Imola travolge la New Flying Balls Ozzano

È una Virtus con la “V” maiuscola quella che esce alla distanza: la Logimatic riesce a tenere il passo solo fino al 13-13, lasciando in seguito il ruolo di protagonista assoluta alla compagine di casa. Nel primo quarto, la buona statistica dei tiri da tre (3/9) lancia Aglio e compagni sul +8 (21-13), grazie a Ohenhen – straripante il suo lavoro sotto canestro contro la difesa ospite – e Masciarelli.

Tornati in campo, i biancorossi subiscono tre triple di fila, pesanti nell’economia della sfida con un -12 (30-18) che poi si trasforma in un -17 (37-20), quando Masciarelli – con un altro canestro dalla lunga distanza – costringe Giuliani a un time-out. La situazione non migliora: quando Abega (14 punti a fine primo tempo) mette la tripla, Masciarelli risponde con la stessa moneta e continua a spianare la strada per i gialloneri. Al termine della prima metà di gara, il parziale è di -21 (49-28). Oltre a una difesa troppo penetrabile, i numeri dei ragazzi di coach Giuliani piangono sui tiri da due: 9/23.

Non basta l’intervallo a stoppare le “bombe” giallonere: a referto si iscrive anche Magagnoli con due triple per volare sul +25 (55-30). Una distanza di sicurezza, soprattutto per il gioco che propongono gli atleti di Regazzi, gestita nei minuti successivi.

Virtus Imola - Logimatic Group Ozzano 89-59 (21-13, 28-15, 15-15, 25-16)

Virtus Imola: Juozas Balciunas 20 (4/4, 3/10), Dario Masciarelli 19 (1/3, 5/6), Daniel Ohenhen 16 (8/11, 0/0), Richard ygor Morina 13 (4/6, 1/4), Jacopo Aglio 8 (1/3, 2/3), Francesco Magagnoli 6 (0/2, 2/3), Marco Barattini 4 (0/0, 1/4), Gioacchino Chiappelli 3 (0/0, 1/2), Marco Morara 0 (0/0, 0/1), Lorenzo Dalpozzo 0 (0/1, 0/1), Alessandro Alberti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 12 - Rimbalzi: 44 13 + 31 (Gioacchino Chiappelli 10) - Assist: 22 (Gioacchino Chiappelli, Marco Morara 4)

Logimatic Group Ozzano: Lionel Abega 24 (5/10, 2/7), Costantino Bechi 14 (5/9, 1/3), Giulio Martini 6 (3/4, 0/0), Keller cedric Ly-lee 6 (3/9, 0/0), Alessandro Piazza 5 (1/7, 1/1), Carlo Balducci 4 (1/3, 0/2), Gianni Mancini 0 (0/0, 0/0), Mattia Pavani 0 (0/1, 0/0), Joel Myers 0 (0/1, 0/1), Giulio Zambianchi 0 (0/0, 0/2), Federico Terzi 0 (0/0, 0/0), Alessandro Zanasi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 19 - Rimbalzi: 31 11 + 20 (Lionel Abega , Carlo Balducci 7) - Assist: 12 (Costantino Bechi 5)