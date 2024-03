Euroleague, la Virtus subisce la rimonta dell'Olympiacos. Banchi: "Non abbiamo reagito di squadra"

La Virtus Segafredo Bologna viene rimontata e si arrende per 74-69 nel Round 28 di Eurolega sul campo dell’Olympiacos Pireo, scendendo ad un record di 17-11 e venendo raggiunta e superata (a causa degli scontri diretti a favore) in classifica proprio dai greci, scivolando in zona play-in.

Ai bianconeri non sono bastati i 15 punti, 6 rimbalzi e 4 assist di Shengelia e i 10 punti a testa di Hackett e Belinelli.

LA PARTITA

Al di là di un jumper di Canaan, l’avvio di partita è nel segno della Segafredo, che capitalizza con Belinelli e Hackett dal perimetro e un recupero di Dunston, prima che Fall comunque tenga vivo l’Olympiacos (4-9). Dopo la tripla dall’angolo di Belinelli del +6, Canaan realizza un gioco da quattro punti e serve Papanikolaou per l’appoggio del 12-12 ma con cinque punti (e con stoppata dall’altra parte) di Mickey e un jumper di Hackett, la Virtus preme ancora sul pedale dell’acceleratore (14-19).

Al termine del quarto, Fall realizza un tap-in, Petrusev si iscrive al match dalla lunetta e poi Canaan chiude i 10’ iniziali sul 21-22 dopo aver annullato gli effetti di una bomba di Dobric. Bologna comunque resta sul pezzo e sia un jumper di Shengelia che un’accelerazione di Dobric ribattono alle incursioni di potenza di McKissic, firmando il 24-28.

Successivamente, Cordinier serve efficacemente il centro Zizic per il +8 ospite, i versatili Brazdeikis e Petrusev non fanno perdere ulteriormente terreno agli ellenici ma Shengelia in taglio e una gran bomba di Pajola aggiornano il massimo vantaggio sul 28-37. Tre tiri liberi e una tripla di Papanikolaou scuotono i biancorossi ma Shengelia e ancora una bomba di Belinelli spengono la folata di rimonta locale (34-43).

Sul finire del tempo, Shengelia regala ad Hackett una super tripla del +12, Papanikolaou gli replica con la stessa moneta e le squadre vanno negli spogliatoi sul 37-46.

La ripresa si apre tutta nel segno dell’Olympiacos con una bomba e un volo di Papanikolaou in contropiede, una schiacciata di Fall e una tripla di Canaan, prima che Peters sigli il sorpasso greco con il gioco da tre punti del 48-46. Il break di 16-0 ateniese viene interrotto da due tiri liberi importanti dell’ex Hackett, Williams-Goss e Fall gli rispondono allo stesso modo e un’altra sgasata di McKissic vale il +7.

Al termine del quarto, Shengelia riesce a volare in transizione e ad appoggiare il canestro e fallo del -4 Segafredo ma il pick and roll Williams-Goss/Fall sigilla il terzo periodo sul 57-51. Grazie a un palleggio arresto e tiro di Lundberg, la Segafredo prova a restare in vita prima che Wright, con due liberi e un recupero vincente, aggiorni il massimo vantaggio locale sul 61-53.

Un canestro in virata di Petrusev viene poi ribattuto dall’omologo Shengelia, Papanikolaou (entrando negli ultimi 5’ del match) ribadisce il +10 in avvicinamento ma l’esperienza di Mickey lascia speranze a Bologna (65-57 a 4’ dalla fine).

Dopo un errore di Mickey, comunque sia, McKissic insacca una bomba, prima che Abass e Shengelia in transizione costringano coach Bartzokas a chiamare timeout (68-62 a 2’ e mezzo dalla sirena conclusiva). L’Olympiacos, successivamente, ha un po’ di giri a vuoto in attacco, Mickey e Shengelia non ne approfittano e, dopo aver toccato anche il -5, Williams-Goss insacca il jumper del 71-64.

Pajola, tuttavia, dopo aver concretizzato una gran palla rubata, segna una super tripla a 39” dalla fine. Ci pensa quindi Peters, sempre dall’arco, a sigillare la contesa e a dare anche il vantaggio degli scontri diretti alla formazione del Pireo. Finisce 74-69.

IL COMMENTO DI COACH BANCHI

Le parole di Coach Banchi al termine della gara con Olympiacos: “Congratulazioni all’Olympiacos per la vittoria e per l’impressionante secondo tempo. Da parte nostra c’è molta frustrazione. Dopo un ottimo primo tempo ci aspettavamo il loro ritorno, ma non abbiamo reagito come dovevamo, di squadra, di fronte alla loro aggressività. Abbiamo completamente sbagliato il modo di approcciare il secondo tempo La partita è cambiata completamente, andando in un territorio più favorevole all’Olympiacos. C’è stato qualcosa con Belinelli? No, nel secondo tempo ha giocato, e ha iniziato in quintetto:12 minuti nel primo tempo, e 18 alla fine. Diamo grande credito all’Olympiacos, ma dobbiamo anche pensare alla qualità del nostro basket nel secondo tempo, soprattutto in attacco: più palle perse, meno assist. La fotografia della partita è stata la loro aggressività, e le nostre cattive decisioni. Per vincere una partita come questa 30 minuti non bastano, bisogna giocare 40’ eccellenti. E’ impossibile fare previsioni sulla classifica finale. Ho in mente solo il nostro calendario e la prossima partita. Purtroppo stasera abbiamo sprecato un’occasione.”

IL TABELLINO

Olympiacos Piraeus vs Virtus Segafredo Bologna: 74 – 69 (Q1 21 – 22; Q2 37 – 46; Q3 57 – 51)

Olympiacos Piraeus: William-Goss 6, Wright 4, Canaan 12, Lountzis, Mitrou-Long, Fall 11, Papanikolau 16, Brazdeikis 2, Peters 8, Petrusev 7, Sikma ne, Mckissic 8.

Coach: Bartzokas

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier, Lundberg 6, Belinelli 10, Pajola 6, Dobric 5, Shengelia 15, Hackett 10, Mickey 7, Polonara ne, Zizic 4, Dunston 2, Abass 4.

Coach: Banchi

