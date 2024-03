La Virtus tira un sospiro di sollievo: le condizioni di Shengelia

La Virtus Pallacanestro Bologna comunica, in una nota di stampa, che l'atleta Tornik’e Shengelia è stato sottoposto ad accertamenti strumentali.

L'Ala grande delle Vu Nere, nel corso del match di Euroleague, giocato alla Segafredo Arena contro il Valencia, match vinto 87-74, ha riportato una distorsione alla caviglia destra.

Per questo motivo nella giornata di oggi si è sottoposto a risonanza magnetica.

I tempi di recupero di Shengelia

L'analisi strumentale non ha non ha evidenziato significative lesioni. Il giocatore verrà monitorato quotidianamente per valutare l’ impiego nelle prossime partite.

Ma in ogni caso non sarà sul parquet per il match di LBA contro la Dinamo Sassari, in programma domenica 3 marzo al PalaSerradimingni, palla a due ore 12 e, verosimilmente, anche in quello di Euroleague in programma giovedì 7 marzo allo Stadio della pace e dell'amicizia di Atene contro l'Olympiacos Piraeus