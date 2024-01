Euroleague, la Virtus batte il Bayern e resta seconda dietro il Real Madrid

La Virtus Segafredo Bologna ha battuto il Bayern Monaco nella giornata numero 18 della Regular Season di Euroleague. Le Vu Nere si sono imposte per 85-83. Decisivo l'ultimo quarto in cui gli emiliani hanno superato i tedeschi grazie al parziale di 20-14. In evidenza Shengelia che ha messo a referto 18 punti e Belinelli, per lui 16 punti.

Il commento di Coach Luca Banchi

"Voglio congratularmi con entrambe le squadre, che hanno affrontato l'inizio di questa seconda fase con una prestazione molto solida. Il Bayern è arrivato qui con grande concentrazione per imporre la propria pallacanestro con grande fisicità, e per tutti i primi 20 minuti abbiamo faticato, hanno collezionato buoni attacchi e un grande vantaggio anche sui rimbalzi", il commento del coach, Luca Banchi.

"L'aspetto positivo per noi è che ci siamo adattati dopo l'intervallo, abbiamo aumentato il livello della nostra consistenza difensiva, una migliore pressione sulla palla. Devo congratularmi con i nostri avversari ma anche con la nostra squadra, per la forza, la fiducia che ha dimostrato durante i 40 minuti nonostante il punteggio senza smettere di crederci, e e per essere stati pazienti"

La partita

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBA) - Ad inizio partita, Hackett da tre punti, Belinelli con uno splendido “dai e vai” con Dunston e il primo guizzo di Shengelia accendono la Segafredo Arena ma gli 1vs1 di Edwards e una tripla di Ibaka tengono l’equilibrio (7-7). Dopo un botta e risposta tra Hackett e Bonga da tre punti, Edwards continua a caricarsi il Bayern sulle spalle ma Cordinier e soprattutto l’infuocato Hackett lasciano la Virtus avanti (15-14).

Ibaka spegne immediatamente l’entusiasmo virtussino, Francisco dal palleggio riceve il testimone da Edwards e porta i bavaresi anche sul +5 ma i super canestri dal post di Shengelia e una bomba realizzata sulla sirena del primo quarto da Pajola tengono Bologna in scia (22-24 dopo 10’). Dopo una combinazione tra Pajola e Shengelia per il -1, i tedeschi provano ancora a scappare sfruttando i muscoli di Ibaka e lo specialista Obst da tre punti ma ancora Pajola e i primi squilli di Lundberg non sbilanciano troppo il punteggio (31-33).

Proprio l’esterno danese prosegue nel suo show siglando anche la bomba del sorpasso, le combinazioni in transizione tra Edwards e Bolmaro scuotono i bavaresi e poi anche Belinelli si fa sentire da tre punti con la tripla del 37-38. Edwards continua però ad essere un rebus irrisolvibile per la Virtus e il suo talento spinge il Bayern sul +7, prima che la Virtus sigilli i 20’ iniziali di partita con la fondamentale bomba di Polonara del 42-46.

Nella ripresa, Edwards e Ibaka continuano a segnare dall’arco ma Shengelia si può prendere il proscenio con le sue micidiali penetrazioni e anche l’importante tripla del 48-52. A seguito di un altro paio di iniziative del georgiano, Bolmaro ed Edwards in transizione bucano la difesa bianconera e una tripla di Francisco fa anche scappare gli ospiti sul +9 (53-62). Con un jumper di Cordinier, una serie di liberi firmati da Belinelli e un’importante tripla di Pajola, la Segafredo mostra comunque il proprio carattere e annulla gli effetti di una bomba di Obst (61-66).

Al termine del periodo, Francisco piazza un altro gioco da tre punti al ferro ma Belinelli, con coppia di liberi e appoggio in “fuga” in contropiede, non fa demordere i tifosi di casa (65-69 dopo 30’). Successivamente, comunque sia, il tiratore Obst continua a punire i bianconeri anche combinando con Booker per il nuovo +8 ospite, prima che Hackett si carichi la Virtus sulle spalle con quattro punti consecutivi (assieme alle accelerazioni di un ottimo Cordinier), accorciando sul 73-74 a 6’ e mezzo dal termine.

Il Bayern non si fa però superare innescando ancora il tiratore Obst, Belinelli gli ribatte con la stessa moneta da oltre l’arco e, dopo un tap-in di Ibaka, Cordinier completa il sorpasso mandando a bersaglio la super tripla dall’angolo e la gran schiacciata da rimbalzo in attacco dell’81-79 a 3’ dalla fine.

Dopo una serie di attacchi a vuoto da una parte e dall’altra, Belinelli è bravo a guadagnare e realizzare una coppia di liberi, Booker approfitta di un giro a vuoto della Virtus per piazzare il tiro dalla media del -2 Bayern ma poi una palla persa di Weiler-Babb non permette agli ospiti di tentare il colpo del controsorpasso. Ci pensa quindi Lundberg a far festeggiare i felsinei segnando il gran 1vs1 dell’85-81 a 5” dalla fine. L'ultimo canestro di Bonga serve solo a fissare il risultato finale sull'85-83.

Il tabellino e gli highlights

Turkish Airlines Euroleague, Round 18 - Virtus Segafredo Bologna vs FC Bayern Munich: 85-83 (1Q 22-24, 2Q 42-46, 3Q 65-69)

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 11, Lundberg 9, Belinelli 16, Pajola 8, Mascolo, Lomasz, Shengelia 18, Hackett 15, Polonara 3, Zizic 1, Dunston 4, Abass.

FC Bayern Munich: Weiler-Babb 4, Francisco 12, Edwards 22, Giffey, Radoncic 2, Bonga 6, Bolmaro 5, Lucic, Obst 12, Ibaka 15, Brankovic, Booker 6.

Arbitri: NIKOLIC Uros – MAJKIC Mario – BAENA Alberto

Gli highlights