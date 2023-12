Virtus, la società chiarisce la situazione di Devontae Cacok

La Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica, in una nota di stampa, che Devontae Cacok ha riportato un trauma al ginocchio destro nel corso della gara di Euroleague con il Partizan Belgrado dello scorso 28 dicembre. Gara vinta dalle Vu Nere per 75-77.

Il giocatore, prosegue la nota, resterà a riposo e verrà rivaluto nei prossimi giorni a seguito di ulteriori approfondimenti diagnostici.

La Società prova cosi a sgomberare il campo dalle voci di un possibile lungo stop per il Centro classe 1996. Ma i timori, ovviamente, non possono essere fugati in via definitiva almeno fino alla conclusione del percorso diagnostico e quindi alla conseguente prognosi definitva. Il fiato resta sospeso