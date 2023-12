Euroleague, la Virtus cade nel supplementare: è la quinta sconfitta consecutiva

Non è un buon momento per la Virtus Segafredo Bologna femminile che tra Campionato ed Euroleague Women ha incassato quattro sconfitte nelle ultime quattro partite.

Una in Serie A1 nello scontro al vertice con la Reyer Venezia e tre in coppa contro Landes, Praga e stasera con il Polkowice. Di fatto le ragazze di Coach Pierre Vincent non vincono un match dal 19 novembre quando hanno superato l'Oxygen Roma.

Un dato che fa pensare, riflettere ma che non deve disperdere quanto di buono fatto finora. Soprattutto alla luce della prestazione di stasera, una prestazione dove la Virtus gioca punto a punto con le avversarie e cede solo all'overtime e, verosimilmente, per alcune scelte sbagliate frutto di poca lucidità fisica e mentale.

La partita

Parte bene la Virtus che nella prima frazione gioca veloce e fluida e sale ad alto punteggio, 22 per la precisione. Ma il quarto se lo aggiudica la squadra di casa che ha la capacità e la forza di controbattere colpo su colpo di piazzare 24 punti.

Nel secondo quarto il match ricalca il copione del primo, squadre combattive, lotta nel pitturato, meno precisione della prima frazione ma comunque grande equilibrio. La frazione si chiude sul 15-13 per Polkowice mentre il tempo finisce sul 39-35.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga la Virtus spinta da Dojkic, Zandalasini, Cox e Peters, tutte in doppia cifra a fine gara, tenta più volte l'aggancio. L'assalto viene respinto ma la sensazione di un match in bilico resta netta. Al minuto trenta il tabellone del City Sports Hall di Polkowice recita padroni di casa 53, Virtus 49.

Nel quarto finale la Virtus azzera il distacco, va a prendersi la frazione, 16-20 il parziale, sfiora la vittoria ma centra comunque l'obiettivo dell'overtime.

Overtime nel quale la maggiore freschezza delle polacche, unita a qualche scelta sbagliata nel minuto finale, ha la meglio sulla voglia delle Vu Nere di evitare un nuovo ko, il quarto di fila in stagione, il quinto in Euroleague. Finisce 81-78 e la Virtus scivola in basso, tanto in basso, nella classifica del Gruppo B

Il tabellino e gli highlights

Polkowice-Virtus Segafredo Bologna 81-78. Parziali: 24-22, 15-13, 14-14, 16-20, 12-9

