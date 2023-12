Bella impresa della Virtus, la vittoria in Spagna la avvicina al secondo posto

Torna in carreggiata, anzi torna in corsa per un posto playoff di Euroleague Women la Virtus Segafredo Bologna femminile di Coach Pierre Vincent. E lo fa andando ad espugnare uno dei parquet più ostici e complessi del torneo, quello della Perfumerias Avenida di Salamanca.

Finisce 58-62 il match valido per il decimo turno della Regular Season e finisce con la quinta vittoria della Segafredo, una vittoria che arriva a consolidare la ripresa una vittoria che avvicina le Vu Nere al secondo posto ora distante una sola vittoria.

Non è ancora possibile dire se le ragazze sono "guarite" dal momento di appannamento che è costato cinque sconfitte consecutive ma di certo i segnali ci sono. Eccome se ci sono. Protagonista di serata la solita Zandalasini che chiude il referto con 17 punti ben supportata da Pasa e Cox che chiudono in doppia cifra a 11 ma è tutto il collettivo a girare a dovere regalando un successo che chiude l'anno solare alla grande e che regala tanto oro quanto pesa.

Si torna in campo il 10 gennaio 2024 al PalaDozza nella sfida contro il Lione.

La partita

Parte male la Virtus che al termine del primo quarto è sotto di -4, 17-13 il parziale. Nella seconda frazione le Vu si assestano meglio sul parquet recuperano il divario e con un canestro gioiello di Zandalasini sulla sirena chiudono il quarto sul 9-15 e il primo tempo sul 26-28

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga le padrone di casa allungano di nuovo e con forza segnando 17 punti e concedendone alle bolognesi solo 9. Si entre nel quarto finale sul 43-37 per le padrone di casa.

Ma qui Zandalasini, Pasa e Cox si caricano sulle spalle la squadre e con cuore, grinta, classe ed aggressività non solo azzerano il distacco ma centrano il sorpasso fino ad andare a vincere di +4, 58-62 nel minuto finale.

Il tabellino e gli highlights

EuroLeague Women, regular season, Round 10

Perfumerias Avenida Salamanca vs Virtus Segafredo Bologna: 58-62 (1Q 17-13, 2Q 26-28, 3Q 43-37)

Perfumerias Avenida Salamanca: Horvat 2, Cakir Turgut 3, Kone 12, Rodriguez Leonor 6, Dominguez 5, Deleare 6, Vilaro 6, Hartley, Gil 12, Rodriguez Lucia.

Virtus Segafredo Bologna: Del Pero, Pasa 11, Peters 5, Cox 11, Rupert 9, Barberis, Andrè 2, Zandalasini 17, Orsili, Consolini 2.

Arbitri: YALMAN Özlem – STAN Alexandra-Ioana, ORTIS, Marion.

Gli highlights