LBA, varato il calendario per la stagione 2023-2024: il percorso della Virtus Bologna

La LBA ha ufficializzato il calendario di Regular Season della Serie A UnipolSai 2023-2024. Lo comunica la Virtus Bologna dal proprio sito ufficiale..

Nella prima giornata di campionato, prevista per il 1 ottobre, la Virtus Segafredo Bologna affronterà in trasferta la Givova Scafati Basket. La prima gara casalinga delle Vu Nere sarà l’8 ottobre, durante la seconda giornata, contro l’Openjobmetis Varese.

La sfida con gli eterni rivali dell’EA7 Emporio Armani Olimpia Milano è in programma domenica 10 dicembre in trasferta, mentre la sfida alla Segafredo Arena è programmata per il 10 marzo 2024.

Il girone di andata terminerà il 7 gennaio 2024 a Reggio Emilia. La sfida contro l’Happy Casa Brindisi del 14 gennaio 2024 inaugurerà invece il girone di ritorno. Chiuderà la Regular Season il match contro la Dolomiti Energia Trento, prevista per il 5 maggio 2024.

Resta immutato il format di quarti e semifinali dei playoff scudetto che si disputeranno al meglio delle 5 gare mentre è cambiato il format delle LBA Finals che da quest’anno non si disputerà più al meglio delle 7 gare ma al meglio delle 5 gare.

Le date dei playoff verranno ufficializzate in base alla partecipazione o meno di squadre italiane alle fasi finali delle competizioni europee per club.

Da segnalare, infine, che da mercoledì 14 a domenica 18 febbraio 2024 le migliori 8 squadre al termine al termine del girone di andata si sfideranno nella Frecciarossa Final Eight che assegnerà la Coppa Italia.

Scarica qui il Calendario LBA 2023-2024