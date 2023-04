LBA, la Virtus Bologna torna alla vittoria anche in campionato: battuta Trento

Ventiseiesima giornata del massimo campionato italiano di basket: la Virtus Segafredo Bologna ospita Dolomiti Energia Trento. “Sono contento, abbiamo giocato nel modo giusto, di squadra, con un buon atteggiamento difensivo e una buona attitudine nel condividere il pallone - queste le parole di coach Sergio Scariolo al termine della partita - Abbiamo risposto abbastanza bene nelle ultime due partite: dopo Napoli era preoccupato non del futuro ma del presente, che era poco altruista e generoso".

E ancora: "Ora abbiamo imboccato una strada diversa, il progressivo recupero dei giocatori è importante e ne abbiamo bisogno, la strada è questa. Si tratta del momento più delicato, dovendo mettere dentro gente che è fuori da tempo che ha bisogno di stare in campo ma a volte frena la velocità degli altri, ma sicuramente ne vale la pena. Mi è piaciuto molto oggi l’atteggiamento dei lunghi, ottima presenza difensiva con sforzi ripetuti e questo deve essere il modo in cui dobbiamo stare in campo".

"Meglio fisicamente? - conclude Scariolo - Penso che testa e mente vadano legate: ci sono dei momenti in cui ci sono evidenti difficoltà fisiche e momenti di difficoltà mentale. Normalmente nella nostra squadra la parte mentale ha seguito quella fisica nel corso della stagione quando eravamo in difficoltà, quindi ora la sensazione di recuperare giocatori ci dà la sensazione di recuperare in generale: possiamo dividere i minuti in maniera più diffusa. Ora tra l’altro, dopo questa settimana, avremo anche settimane intere per allenarci e ne abbiamo bisogno per crescere ancora di più dal punto di vista fisico. Sarà necessario uniformare la condizione di tutti per avere un rendimento equilibrato di squadra.”

La partita - Segafredo che parte con le marce alte sin dalle prime battute, come riferisce l'Ufficio Stampa del club felsineo, ottima circolazione palla in attacco, mentre in difesa blinda l’area costringendo Trento a trovare solo soluzioni perimetrali molto difficili. Buone percentuali da tre consentono ai bianconeri di restare in vantaggio anche se i trentini provano con continuità ad attaccare per vie centrali, ma con una circolazione palla troppo lenta.

Primo parziale controllato ampiamente dalla Virtus, che chiude avanti sul punteggio di 23-11. Anche nel secondo quarto i ritmi bianconeri rimangono alti tanto da raggiungere rapidamente i 13 punti di distacco quando sul cronometro sono passati solo 13′ minuti. Trascinatore Ojeleye che è capace di offrire diverse soluzioni sia dall’interno dell’area che dal perimetro, offrendo anche un prezioso contributo in difesa e a rimbalzo. La Segafredo riprende a colpire da oltre l’arco con Belinelli e Weems che ritoccano le statistiche, con i bianconeri capaci di realizzare mantenere quasi il 50% da tre punti. All’intervallo la Virtus è ancora avanti sul punteggio di 49-31.

Nella ripresa i ritmi restano alti, anche se le percentuali al tiro mancano di precisione: Trento trova maggior continuità al tiro, ma la presenza all’interno del pitturato della Segafredo rimane il grosso ostacolo contro cui gli ospiti devono fare i conti. Trascinata ancora da Belinelli e Ojeleye la Segafredo amplia il distacco, differenziando le proprie opzioni offensive. Partita pesantemente indirizzata già a metà parziale grazie anche ad una difesa pressante che concede poco: nella seconda metà di quarto Crawford si scatena segnando 12 punti personali in questa sola frazione.

La Segafredo chiude ancora una volta avanti al termine del terzo quarto sul punteggio di 77-56 con il quale ci si appresta ad iniziare l’ultima frazione. L’ultimo frammento di partita si apre con una tripla di Forray che replica subito con un floater a centro area. La Segafredo risponde con un alley oop di Mickey imbeccato da Teodosic che vale il 79-63. Trento prova a riaccorciare grazie a diversi falli commessi dalla Virtus, ma Pajola e Shengelia trovano tiri aperti da tre e non sbagliano le proprie conclusioni. Nel finale il gap si amplia ulteriormente, con la partita che termina con il punteggio di 96-80 per la Virtus Segafredo Bologna.

Il tabellino di Virtus Segafredo Bologna-Dolomiti Energia Trentino: 96 – 80. Parziali: 23 – 11; 49 – 31; 77 – 56

Virtus Segafredo Bologna: Faldini, Belinelli 13, Pajola 3, Bako 10, Shengelia 12, Hackett 11, Menalo, Mickey 10, Camara 2, Weems 10, Ojeleye 18, Teodosic 7 All: Scariolo

Dolomiti Energia Trentino: Conti 4, Spagnolo 6, Forray 9, Flaccadori 6, Udom 10, Crawford 21, Ladurner 3, Grazulis 7, Atkins 12; Lockett 2

All: Molin

Arbitri: Lo Guzzo , Gonella, Pepponi