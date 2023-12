La Virtus ritrova Polonara e centra una vittoria che vale la vetta

Squadra in casa

La Virtus Segafredo Bologna torna alla vittoria e si riprende la testa della classifica nel Campionato di Serie A UnipolSai di basket. Protagonista di serata, come sempre, il collettivo della squadra di Coach Banchi che manda ben sei giocatori in doppia cifra, Shengelia con 16, Mickey che ne mette 14, Cordinier e Dobric che ne combinano 11, Belinelli e Cacok che chiudono a 10 più Lundberg ed Hackett che sfiorano la doppia.

Ma la notizia più importante che emerge dal tabellino di Virtus-Derthona è quello che si legga alla riga undici del tabellino ufficiale. Riga che recita Achille Polonara, 5 punti, 8 minuti in campo un tiro da due, 100% di percentuale, tre tiri da tre, 33% di percentuale valutazione della LBA 4.

Si avete letto bene, a meno di cento giorni dalla scoperta di dover curare un tumore ai testicoli Achi torna in campo e lo fa nel migliore dei modi tra gli applausi della propria panchina e di quella avversaria e soprattutto per la gioia di tifosi e appassionati.

La vittoria passa cosi, quasi, in secondo piano ma è una vittoria, la numero 8 su 10 match che riporta la Segafredo al vertice della Serie A in compagnia con la Germani Brescia.

La partita

Parte forte, fortissima la Virtus che di fatto nel primo quarto chiude il match. La frazione termina con +12, 29-17 il parziale dopo dieci di gioco. Distanza che resta invariata anche dopo il secondo quarto con la Virtus che piazza 18 punti subendone 19.

Ma la notizia che contraddistingue il secondo quarto è quello che si registra al minuto 9 quando, come recita alla perfezione la popolare pagine facebook La Giornata Tipo

"La panchina avversaria è in piedi, coach Ramondino applaude. Tutto il pubblico e i compagni applaudono. I nove giocatori in campo si fermano ed applaudono.

Kyle Weems va verso di lui a stringergli la mano. Achille Polonara, aka Taddeo di Space Jam, è tornato".

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga la Virtus chiude definitivamente la sfida centrando un parziale di 25-18. Al minuto 30 il tabellone dell'Arena recita Bologna 72, Tortona 54.

Il quarto finale serve solo a cesellare il punteggio. La Virtus ne segna altri 27 subendone solo 16. Finisce 99-70, per la Virtus è vittoria, per la Virtus è vetta della classifica, per la Virtus è festa: Achille Polonara è tornato.

Il tabellino e gli highlights del match

Lega Basket Serie A – 10^giornata:

Virtus Segafredo Bologna vs Bertram Derthona Tortona: 99-70: Progressione Parziali. 29-17, 47-36, 72-54

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 11, Lundberg 9, Belinelli 10, Pajola, Dobric 11, Mascolo 4, Cacok 10, Shengelia 16, Hackett 9, Menalo, Mickey 14, Polonara 5.

Bertram Derthona Tortona: Zerini, Tandia, Baldi, Dowe 8, Candi 8, Errica, Baldasso 18, Severini, Obasohan 7, Weems 8, Thomas 13, Radosevic 8.

Arbitri: ROSSI M. – GRIGIONI V. – VALLERIANI D.