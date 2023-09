Virtus Bologna femminile, presentate Lauren Cox e Chiara Consolini

A meno di un mese dall'Opening Day del campionato di Serie A1 di basket femminile, la Virtus Segafredo Bologna presenta due pilastri del roster guidato da Coach Pierre Vicent. Si tratta di Chiara Consolini e Lauren Cox. Vediamo i dettagli.

Dopo tante stagioni a Ragusa Chiara Consolini è arrivata alla Virtus: “Sono contenta di essere a Bologna, voglio portare la mia esperienza in campo a favore delle mia compagne, dello staff e del club. Per ora mi sto trovando molto bene: è stato semplice integrarsi, molte ragazze le conoscevo già e sono state da subito molto accoglienti. Torno a fare l’Eurolega dopo parecchi anni, quando ero a Schio ero ancora molto giovane. L’esordio in campionato sarà subito contro la mia ex squadra, Ragusa, per cui ho giocato per otto anni, quindi sarà un inizio con il botto ma va bene così.”

Fresca protagonista del 3×3 con la Nazionale Italiana: “Portare nel 5vs5 alcuni aspetti del 3×3 è molto utile, è vero che gli spazi sono diversi e c’è più gente in campo ma le letture sono simili. Secondo me ci sono molti collegamenti e può essere molto utile.”

Chiara Consolini sarà dunque una delle più esperte della squadra bianconera: “Spero di portare con semplicità e genuinità quello che serve alla squadra, contando sulla mia esperienza passata. Speriamo davvero di raggiungere i risultati che vogliamo.”

Avversaria nella scorsa stagione con Valencia, perno dell’area quest’anno con la maglia della Virtus Segafredo Bologna, Lauren Cox è pronta alla nuova avventura a Bologna: “Fino ad adesso mi sto davvero divertendo, la città sembra davvero bella, ovviamente non ho visto ancora tutto. Per quanto riguarda la squadra, con le ragazze stiamo lavorando bene, mi trovo bene con loro e con il coach. Il gioco in Europa può essere a volte più fisico rispetto a quello americano e a volte persino più veloce, dipende ovviamente dal tipo di campionato".

E ancora: "Io per ora in Europa ho avuto esperienza solo del campionato spagnolo quindi sono curiosa di scoprire di vedere il campionato italiano. In stagione ci sono tante partite, è una stagione lunga come lo è stata quella dello scorso anno. Bisogna adattarsi e prendersi cura del proprio corpo. Il mio ruolo? Posso giocare da 4 o da 5, dipende da quello di cui ha bisogno il coach".

"Posso giocare in area, posso uscire dall’area e tirare, amo stoppare quindi spero di mettere in campo tutto ciò. Cerco sempre di non pormi obiettivi personali, soprattutto all’inizio della stagione cerco di mettere più competitività possibile e le mie caratteristiche per vincere. Prova a conoscere una squadra nuova è sempre difficile, lo sto provando a fare cercando di capire come giocano le mie compagne e come io posso giocare con loro.”