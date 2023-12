La Segafredo torna alla vittoria anche in Campionato: battuta la squadra milanese

Successo interno per la Virtus Segafredo Bologna che ha regolato 71-67 l'Allianz Geas Sesto San Giovanni nella gara del pomeriggio.

La partita

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBF) - Avvio equilibrato tra le due squadre nei primi 3' di gioco: Trucco (17 punti e 9 rimbalzi) e Panzera (12 punti) rispondono prontamente a Rupert e Zandalasini (11 punti e 9 assist) tenendo in pareggio il risultato; successivamente, l'asse formato da André (13 punti e 17 rimbalzi) e Pasa dà il via ad un pesante parziale di 17-2 in favore delle bianconere, a cui prendono parte anche le americane Cox (11 punti e 6 rimbalzi) e Peters (10 punti).

Le ospiti provano a reagire con i canestri di Trucco e Gwathmey (17 punti e 11 rimbalzi), ma Orsili prima e Barberis poco dopo rispediscono al mittente il tentativo di rimonta; nel finale il canestro ancora della numero 12 della Geas vale il 27-16 di fine primo quarto. La compagine lombarda rialza la testa grazie a Panzera, la quale è brava a trasformare le distrazioni delle padrone di casa in un parziale di 0-8 che riporta la sua squadra sul -2, tuttavia Zandalasini – con un tiro da dietro l'arco – rimette a due i possessi di distanza tra le squadre. In seguito ad un altro botta e risposta tra le rivali, Sesto San Giovanni riesce a mettere la freccia del sorpasso con la firma di Trucco.

Rupert a cronometro fermo riporta avanti Bologna e Conti (15 punti e 5 rimbalzi) – sempre dalla linea della carità – manda i due team all'intervallo sul 38-38. Nella ripresa il canovaccio non cambia: la Virtus Segafredo cerca di riprendere in mano la partita con Orsili e Cox, ma le già citate Trucco e Conti riportano il risultato in piena parità; nonostante la numero 11 felsinea sia un fattore per il +5 di metà terzo quarto, le ospiti non si danno per vinte e tornano a contatto con i liberi ottenuti da Gwathmey.

Il jumper di Zandalasini restituisce il +3 alle bolognesi, Dotto riporta la Geas a -1, Peters chiude sul 55-53 la mezz'ora. L'ultimo quarto sembra poter premiare fin da subito le padrone di casa complice il ritorno del duo Pasa-André, ma il terzetto composto da Trucco, Gwathmey e Conti non ha intenzione di alzare bandiera bianca e griffano in quest'ordine i punti del -1 con poco più di 4' sul cronometro. Le giocate di Cox e la tripla di Pasa servono a Bologna per sferrare il colpo decisivo alla partita, così nonostante Gwathmey segni la bomba del -2 a 15” dal termine, è Zandalasini a sigillare sul 71-67 il punteggio grazie a due tiri dalla lunetta.

La conferenza stampa di Coach Pierre Vincent

Al termine della gara contro Allianz Geas, valida per la 12^giornata di Techfind Serie A1, queste sono state le parole di coach Pierre Vincent: “E’ stata una partita in cui abbiamo faticato, Geas ha segnato da tutti i lati del campo e sono rientrate bene in partita con tiri incredibili. Noi siamo rimasti concentrati, abbiamo alzato il livello difensivo. Qualche volta facciamo sbagli e perdiamo il filo della partita oltre che il suo senso collettivo, questa sera siamo riusciti a superare questa paura finale seguendo delle strade giuste in attacco e in difesa. Noi avevamo delle opzioni ma eseguirle non è mai semplice, dobbiamo capire come e dove passare la palla, costruire buoni tiri. Con la pressione non sempre siamo capaci di gestire tutto questo, ma arriverà. Orsili ha giocato molto bene, per lei non è semplice perchè non ha giocato alcune partite, a volte l’ho inserita per poi farla uscire subito come con Venezia. Le ragazze possono sbagliare delle cose, però non di comprensione, di mancanza di concentrazione. Si allena con serietà e ha tanta voglia di dare energia positiva alla squadra. Oggi mi è piaciuto come ha gestito la zona e come ha trovato il suo modo di fare canestro, perchè ne è molto capace. Qualche volta si concentra troppo sulle cose da fare e si dimentica delle sue qualità, oggi ha trovato un modo per far giocare bene la squadra e se stessa. Le prossime partite saranno davvero toste, aspettiamo Dojkic che dovrebbe rientrare presto e sarebbe una bella notizia per noi. Da un mese e mezzo abbiamo infortuni continui, ma la panchina gioca e prende fiducia, cosa che per noi sarà un’arma in più anche quando rientrerà Ivana.”

Il tabellino

Virtus Segafredo Bologna - Allianz Geas Sesto San Giovanni 71 - 67 (27-16, 38-38, 55-53, 71-67)



VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Del Pero, Pasa* 9 (2/2, 1/3), Peters 10 (3/7, 1/3), Cox 11 (4/7, 1/1), Rupert* 7 (0/3, 1/2), Barberis 2 (1/1, 0/1), Andre'* 13 (5/10 da 2), Zandalasini* 11 (3/6, 1/5), Orsili 8 (1/2, 2/4), Consolini* Allenatore: Vincent P.

Tiri da 2: 19/39 - Tiri da 3: 7/22 - Tiri Liberi: 12/16 - Rimbalzi: 39 9+30 (Andre' 17) - Assist: 19 (Zandalasini 9) - Palle Recuperate: 1 (Peters 1) - Palle Perse: 6 (Zandalasini 2)



ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Dotto 4 (1/4, 0/2), Moore NE, Conti* 15 (1/2, 4/9), Arturi, Bestagno* 2 (0/1, 0/2), Tava, Trucco* 17 (6/9, 1/4), Panzera* 12 (3/5, 2/7), Gwathmey* 17 (5/14, 1/2), Minora NE Allenatore: Zanotti C.

Tiri da 2: 16/35 - Tiri da 3: 8/27 - Tiri Liberi: 11/12 - Rimbalzi: 36 8+28 (Gwathmey 11) - Assist: 10 (Conti 3) - Palle Recuperate: 1 (Panzera 1) - Palle Perse: 5 (Gwathmey 2)

Arbitri: Dionisi A., Pellicani N., Servillo F.