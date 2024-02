La Virtus prende il largo nel secondo quarto e trova altri due punti

Rientro vincente per la Virtus Segafredo Bologna, che dopo la sosta ha la meglio sull’Alama San Martino di Lupari per 78-48. Bologna si prende momentaneamente il secondo posto in solitaria, in attesa del recupero di Schio.

LA PARTITA

Grande inizio della Virtus Segafredo Bologna, che parte subito con un parziale di 8-0, mentre San Martino di Lupari trova i primi punti solo dopo tre minuti di gioco, con il canestro da tre punti di Soule. Da quel momento la squadra veneta reagisce e grazie a un parziale di 2-10 aggancia le avversarie a quota 10, per poi chiudere il primo periodo sul punteggio di 17-15.

La Virtus approccia poi in maniera ottima il secondo quarto, con un parziale di 13-0 che le dà ben 15 punti di vantaggio (30-15). San Martino di Lupari fa ancora peggio del quarto precedente e segna i suoi primi punti solo dopo sei minuti con i liberi di Turcinovic.

Il primo canestro dal campo arriva addirittura a 2.28 dalla fine del quarto, ma la Virtus arriva anche a +17 con la tripla di Pasa (38-21).

Il parziale del secondo periodo è di 21-8 per le padrone di casa, che chiudono i primi dieci minuti davanti 38-23. Il divario si amplia ulteriormente nel terzo periodo, quando la Virtus supera i venti punti di vantaggio grazie a un’altra frazione in cui fa segnare meno di 15 punti alle avversarie (12).

San Martino non riesce a trovare le sue soluzioni e con i liberi di Cox Bologna tocca il +26 (55-29), per poi chiudere sul punteggio di 57-35. Bologna gestisce il suo vantaggio nell’ultimo periodo e arriva a toccare il massimo vantaggio sul +34 (70-36), per poi chiudere sul punteggio di 78-48.

Bologna manda a referto tutte le sue giocatrici e trova in Cox e Dojkic le sue top scorer (13 a testa). San Martino perde 23 palloni e segna solo 4 punti in area contro i 30 delle padrone di casa e in classifica viene superata da Ragusa.

IL TABELLINO

Virtus Segafredo Bologna - Alama San Martino di Lupari 78 - 48 (17-15, 38-23, 57-35, 78-48)

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Del Pero 3 (1/1 da 3), Pasa* 5 (0/1, 1/1), Peters 8 (2/10 da 2), Cox* 13 (4/7, 0/2), Rupert* 4 (0/2, 0/2), Barberis 7 (1/3, 1/2), Dojkic* 13 (4/8, 0/2), Andre' 7 (3/3 da 2), Zandalasini* 8 (4/5, 0/1), Orsili 2 (0/1 da 2), Consolini 8 (1/1, 2/3) Allenatore: Vincent P.

Tiri da 2: 19/41 - Tiri da 3: 5/14 - Tiri Liberi: 25/27 - Rimbalzi: 43 8+35 (Cox 10) - Assist: 16 (Peters 5) - Palle Recuperate: 17 (Pasa 3) - Palle Perse: 18 (Zandalasini 4)

ALAMA SAN MARTINO DI LUPARI: D'Alie* 6 (1/6, 1/5), Guarise 4 (0/5, 1/2), Tau NE, Conte*, Turcinovic* 23 (3/7, 4/7), Soule* 10 (2/9, 2/6), Pilatone NE, Russo 4 (1/3, 0/3), Arado, Diakhoumpa NE, Vente* 1 (0/2, 0/1), Kostowicz NE Allenatore: Piazza G.

Tiri da 2: 7/37 - Tiri da 3: 8/28 - Tiri Liberi: 10/15 - Rimbalzi: 40 17+23 (Vente 7) - Assist: 8 (Turcinovic 3) - Palle Recuperate: 11 (D'alie 3) - Palle Perse: 23 (D'alie 7)

Arbitri: Bartoli E., Coraggio A., Giunta A.