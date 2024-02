Altri due punti per la Virtus, una prova solida vale la vittoria nel derby

La Virtus Segafredo Bologna femminile allunga nel secondo tempo e vince 54-76 il derby, dai ritmi forsennati, con la E-Work Faenza. Ne è consapevole Coach Pierre Vincent: “Abbiamo giocato una partita tosta contro Basket Landes e l’abbiamo vinta, abbiamo disputato un’Eurolega migliore rispetto all’anno scorso però non ci siamo qualificati per un canestro".

E ancora: "Dipendeva da noi ma anche da Polkowice e Avenida, che ha vinto di un punto a Polkowice. Ne abbiamo parlato e mi sono concentrato sul fatto che dobbiamo vincere le partite che dobbiamo vincere. Contro Faenza in casa avevamo fatto molta fatica, oggi abbiamo fatto molto bene. Le ragazze hanno lavorato bene e abbiamo ritrovato una buona forma dopo mesi con una squadra mai al completo. Oggi la panchina ha dato una bella spinta nell’ultima parte della gara e questo sarà importante per il finale di stagione.”

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBF) - Ritmi sostenuti al PalaBubani con le due rivali pronte a battersi senza esclusioni di colpi, ritrovandosi sul 14-14 dopo 6' di gioco; nella seconda metà del primo quarto le bolognesi cercano di imporre il proprio talento, ma le padrone di casa vogliono dare il massimo di fronte al proprio pubblico e chiudono i primi 10' sotto di appena tre lunghezze (19-22).

Dopo una fase di stallo, la Virtus Segafredo riesce a mettere le briglie alle avversarie con un break di 0-7 portandosi così sul +11; nonostante la reazione della E-Work non si faccia attendere, le ospiti amministrano e firmano un nuovo massimo vantaggio (28-40). Nel finale di primo tempo, la timida reazione di Faenza viene subito spenta dalla tripla del 33-43 con cui si va all'intervallo.

La compagine felsinea tenta nuovamente di dettare il proprio ritmo partita, ma viene subito controbattuta dai canestri delle padrone di casa prima di infliggere però un parziale di 0-8 che dà loro il massimo vantaggio sul 39-56; il break della E-Work sul concludersi del terzo quarto serve solamente per rendere il passivo meno pesante dopo mezz'ora di gioco (45-58).

Per evitare rimonte, la Virtus Segafredo alza in maniera spregiudicata il pressing difensivo lasciando segnare a Faenza solamente 9 punti in tutto il quarto periodo e lanciandosi verso la vittoria con un ultimo parziale di 0-9 che diventerà utile per il 54-76 imposto dalla sirena finale.

Per le padrone di casa si notano le prove di Tagliamento (19 punti con 4/5 da tre) e di Cvijanovic (12 punti); in doppia cifra per Bologna ci sono Rupert (17 punti e 13 rimbalzi) e Dojkic (15 punti), sugli scudi anche Zandalasini (9 punti, 6 rimbalzi e 6 assist).

IL TABELLINO

E-Work Faenza - Virtus Segafredo Bologna 54 - 76 (19-22, 33-43, 45-58, 54-76)



E-WORK FAENZA: Franceschelli 4 (1/1 da 3), Edokpaigbe, Niemojewska* 2 (1/4 da 2), Cvijanovic* 12 (3/6, 2/5), Tagliamento* 19 (3/7, 4/5), Peresson 3 (1/2 da 3), Bernabe' NE, Gori NE, Spinelli 4 (2/3 da 2), Grande NE, Dixon* 8 (2/7, 0/1), Brossmann* 2 (1/4, 0/4) Allenatore: Seletti P.

Tiri da 2: 12/31 - Tiri da 3: 8/20 - Tiri Liberi: 6/9 - Rimbalzi: 35 10+25 (Dixon 7) - Assist: 11 (Dixon 4) - Palle Recuperate: 3 (Niemojewska 2) - Palle Perse: 25 (Squadra 4) - Cinque Falli: Spinelli



VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Del Pero, Pasa* 7 (2/3, 1/2), Peters 4 (1/3 da 2), Cox* 7 (2/7, 1/2), Rupert* 17 (6/11, 1/2), Barberis 6 (1/1, 1/2), Dojkic* 15 (3/7, 2/4), Andre' NE, Zandalasini* 9 (4/5, 0/3), Orsili 4 (2/3, 0/1), Consolini 7 (2/3, 1/1)

Allenatore: Vincent P.



Tiri da 2: 23/43 - Tiri da 3: 7/17 - Tiri Liberi: 9/14 - Rimbalzi: 32 8+24 (Rupert 13) - Assist: 18 (Zandalasini 6) - Palle Recuperate: 14 (Rupert 3) - Palle Perse: 10 (Squadra 2)