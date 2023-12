Fortitudo, il derby con l'Unieuro Forlì vietato ai residenti nella provincia di Bologna

Squadra in casa

Squadra in casa Pallacanestro Forlì 2015

La Pallacanestro Forlì 2.015 comunica in una nota di stampa che, su disposizioni del Prefetto, in vista della partita Unieuro-Fortitudo, del prossimo 10 dicembre, con inizio alle ore 20:30, viene vietata la vendita dei biglietti per tutti i residenti nella provincia di Bologna.

Il settore ospiti sarà comunque aperto per accogliere i tifosi della Fortitudo non residenti nella provincia di Bologna.

I biglietti non potranno essere acquistati online, ma solamente in sede, nelle rivendite autorizzate e all'Unieuro Arena, previa presentazione di un documento di riconoscimento. I biglietti ridotti saranno acquistabili solamente in sede o all'Unieuro Arena.

Questi gli orari di biglietteria per Unieuro-Flats Service:

Sede Pallacanestro Forlì, viale F. Corridoni 10, con ingresso da via Porta Cotogni

Lunedì 4 dicembre dalle 10.00 alle 13.00

Da Martedì 5 a Giovedì 7 dicembre dalle 8.30 alle 13.00

Unieuro Arena