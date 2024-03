Serie B: il Bologna basket 2016 in trasferta in casa della capolista Montebelluna

Seconda giornata di Play-In Silver per il Bologna Basket 2016. Dopo la bella vittoria in casa con Monfalcone, i rossoblù si recheranno a Montebelluna per affrontare la capolista del girone.

L’appuntamento è per domani, sabato 9 marzo, alle ore 20.30, presso il Palazzetto Omar Frassetto (Montebelluna-Treviso).

La Montebelluna Basket è una delle favorite per il passaggio alla prossima fase – la griglia playoff - e nel primo turno lo ha già dimostrato, battendo in trasferta un osso duro come l’Olimpia Castello. La squadra veneta, che ha un record stagionale di 13 vinte e 10 perse, si trova prima in solitaria con 10 punti nel Girone Nord-Est e si fa apprezzare per la solidità difensiva e le buone percentuali nel tiro pesante, senza dimenticare l’apporto di esperienza di alcuni suoi uomini come Milani e Crivellotto. I giocatori più pericolosi per la loro produzione offensiva sono invece gli esterni Enrico Vanin e Alex Cazzolato e le ali Pietro Cecchinato e Federico Grani.

I bolognesi affrontano comunque questo nuovo impegno con ritrovata serenità per il bel gioco espresso sabato scorso. L’obiettivo è quello di arrivare al PalaFrassetto con la testa libera e la giusta forma fisica, in modo da giocarsi le proprie carte e proseguire nella possibile rimonta delle posizioni, in una classifica molto corta che potrebbe riservare sorprese positive nel proseguo del torneo.