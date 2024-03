Al via i play-in silver. Il Bologna basket 2016 ospita Monfalcone

Prendono il via domani per il Bologna Basket 2016 i Play-In Silver, la seconda fase del Campionato di B Interregionale. La formula prevede quattro mini-tornei, ognuno formato da otto squadre, classificatesi tra il 4° e l'8° posto nei gironi precedenti. Nel caso del BB2016 le otto compagini provengono dai raggruppamenti C e D e sono, oltre al team felsineo, Sansebasket Cremona, Piadena, Olimpia Castello, Monfalcone, Montebelluna, Blu Orobica Bergamo e San Bonifacio. Saranno queste ultime quattro le prossime avversarie dei rossoblu, che per le prime tre contendenti si porteranno invece dietro i risultati degli scontri diretti di prima fase. Al termine le prime due classificate passeranno ai playoff, mentre le altre squadre chiuderanno la stagione rimanendo in quarta serie.

Come accennato, il Bologna Basket 2016 comincerà la seconda fase domani, sabato 2 marzo, alle ore 20.30, contro la Pontoni Falconstar Monfalcone. La partita si giocherà in casa dei rossoblu al Palasavena di San Lazzaro (via Caselle, 26).

La squadra friulana si è classificata al 7° posto nel girone D e vanta un record di 12 vinte e 10 perse, ma con 7 vittorie nelle ultime 10 partite e, delle 3 sconfitte, due arrivate al fotofinish. Nelle sue fila inoltre militano giocatori di grande esperienza e protagonisti anche ad alti livelli, come Michele Antonutti, ala pivot con un passato in serie A a Reggio, Caserta e Pistoia ed attuale top scorer di Monfalcone con 17,4 punti a partita, e il 'decano' Massimo Rezzano. Da tenere d'occhio pure Tim Skerbec, ala grande slovena, classe 1993, in grado di produrre punti sia dal post basso sia fronte a canestro, anche con il tiro da 3, senza dimenticare i giovani come il '98 Sami Sanad (15,2 punti a partita).

Nel frattempo in casa Bologna Basket ci sono stati alcuni importanti movimenti di mercato.

È arrivato dalla SG Fortitudo il giovane e promettente playmaker 20enne Vittorio Zedda, che in C Gold stava segnando 11,9 punti di media. A Vittorio va il caldo augurio di benvenuto da parte di dirigenza, staff tecnico e medico e dei compagni di squadra. Sono invece usciti dal roster la guardia Stefano Rubinetti, approdato in B Nazionale al Lions Basket Bisceglie, e il playmaker Federico Cinti, tornato in C Gold alla casa madre SG Fortitudo. Ad entrambi va un deciso “in bocca al lupo” da parte di tutto il BB2016 per il loro proseguo di carriera.

Per quanto riguarda il match con Monfalcone, il team bolognese ha intensificato questa settimana la preparazione in palestra e si avvicina all'incontro con l'obiettivo di tentare la scalata in classifica, senza timori reverenziali e ragionando una partita alla volta.

Il match sarà come sempre trasmesso in diretta dal canale YouTube del Bologna Basket 2016.