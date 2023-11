Serie B: Il Bologna basket 2016 ospita la Sangiorgese nel big match di giornata

Dopo una positiva serie di match in casa e forte di cinque vittorie consecutive, il Bologna Basket 2016 torna in trasferta a Nerviano (Milano) per incontrare la Pallacanestro Nervianese 1919 nella nona giornata del campionato di Serie B Interregionale – Girone C.

L’incontro è previsto per domenica 19 novembre, alle ore 18.00.

La Nervianese è una formazione giovane ed atletica, che ha il suo punto di forza in una difesa aggressiva e compatta che tende a tenere gli avversari intorno ai 70 punti, mentre in attacco preferisce il gioco in transizione. Il record è di 3 vinte e 5 perse.

Tra le migliori risorse a disposizione di coach Barbarossa il play Riccardo Tannoia, passatore e regista, e la guardia Lorenzo Segala, ottimo tiratore, soprattutto da oltre 6,75. Il quintetto base è completato da tre giocatori con esperienze in serie B come Marcello Crusca, Andrea Filippi e Niccolò Goretti, quest’ultimo centro forte fisicamente e con buoni movimenti nel pitturato. Dalla panchina esce infine il miglior marcatore della squadra lombarda, Stefano Ceppi (9,4 punti a partita).

Il BB2016 dovrà dal canto suo affrontare i nervianesi con quell’approccio mentale e fisico determinato che finora ha dato ottimi frutti. In particolare, in difesa occorrerà togliere tiri facili agli avversari e vincere la gara a rimbalzo, mentre in attacco le soluzioni passeranno da una gestione collettiva dei palloni e dalle percentuali nel tiro pesante, cercando di limitare le palle perse, unico neo di questo inizio stagione.

La partita verrà trasmessa in diretta sul canale Youtube del Bologna Basket.