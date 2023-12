Serie B: il Bologna basket 2016 in trasferta contro il Platina Piadena per continuare a vincere

È tempo di trasferta per il Bologna Basket 2016, che sarà in campo domani, sabato 2 dicembre, alle ore 21, contro il Corona Platina Piadena. Appuntamento importante per i rossoblu, che hanno l'obiettivo di migliorare il record esterno finora insufficiente (1 vinta e 3 perse) rispetto al percorso netto casalingo (6 match vittoriosi su 6).

L'impegno per i ragazzi di coach Lunghini si presenta piuttosto complicato, perché Piadena è squadra solida e collaudata, con un quartetto di giocatori protagonisti l’anno scorso della promozione dalla C Gold lombarda e che anche quest'anno stanno offrendo prestazioni importanti: l'esperto playmaker Mascadri (top scorer con 17,6 punti di media partita), la guardia Forte, l’ala Avanzini e il centro Barbotti. Ma non vanno sottovalutati nemmeno il secondo play Zugno e il giovane lungo Valente, in arrivo dalla B Nazionale di Rieti.

Il Bologna Basket dovrà quindi affrontare l'incontro – che chiude il girone di andata – con la determinazione e convinzione dei propri mezzi dimostrata sul parquet di San Lazzaro, da esportare anche fuori porta per mantenere quella seconda posizione (a pari merito con Fidenza) che finora dà lustro al torneo dei bolognesi. Come sempre sarà fondamentale la pressione difensiva e il recupero palla, che può permettere ai felsinei di correre e sviluppare il gioco di transizione. La squadra comunque sta attraversando una fase di grande fiducia e andrà in Lombardia consapevole delle proprie possibilità.

La partita sarà trasmessa in diretta dal canale YouTube di Piadena.