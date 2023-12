Serie B: i New Flying Balls k.o. nel derby a Ravenna

Troppo forte l’OraSì Ravenna per la Logimatic Group Ozzano: 91-74 il punteggio finale, con i romagnoli capaci di accelerare grazie alle belle prestazioni di Nikolic e Restelli; da parte NFB, si conferma ancora una volta l’ottimo momento di Cortese, accompagnato dai 18 punti di Ly-Lee, che però non sono stati aiutati dalla difesa. I biancorossi rimangono a 8 punti e mercoledì prossimo aspettano la LUX Chieti per il turno infrasettimanale.

Coach Conti opta per uno starting five composto da Bechi in tacca bassa, con Cortese, Balducci, Mancini e Ly-Lee.

Inizia con il freno a mano leggermente tirato la gara di Ozzano, anche grazie all’ottimo impatto di Ravenna che si spinge fino all’8-3, quando l’unico canestro ospite porta la firma di Abega. Come un motore diesel, Cortese e compagni iniziano a girare: protagonista il capitano con cinque punti che porta alla parità, mentre Ly-Lee completa un ottimo parziale di 6-0 (14-8) che costringe coach Bernardi al time-out. Alla lunga, lo stop di riflessione giova Rastelli, cecchino dai 6.75 metri al suono della sirena (19-20); dall’altra parte, New Flying Balls bravi ad allungare con l’ottima statistica dentro l’area (6/7), meno incisivi invece nei rimbalzi offensivi (uno).

Il ritorno sul parquet vede i padroni di casa ritornare prepotentemente in corsa: nei primi 3’, solo Bechi riesce a gonfiare la retina, mentre De Gregori e Ferrari “invitano” coach Conti a chiamare un time-out (27-22), trasformatosi 29-24 prima di un altro minuto in panchina, con Martini capace a sbloccare nuovamente Ozzano sotto canestro. I padroni di casa, però, ne hanno di più Restelli: firma il +9 (39-30), Nikolic invece chiude il parziale di 8-0 per il 42-30 prima del canestro di Martini. Con la stessa media da tre (3/7), i romagnoli riescono a chiudere in avanti sul 46-37 con una maggior precisione all’interno dell’arco; come contro Mestre, invece, i New Flying Balls sono tenuti a galla da Cortese (16 punti in 18’).

Allunga la distanza, Ravenna, quasi per tutto il terzo quarto: dopo 7’, il punteggio di 63-48 è una doccia fredda per Ozzano, tra i cui giocatori si mette in mostra un grande Ly-Lee (14 punti finora) e, nel finale, pure Terzi: 63-54 il parziale quando Bernardi obbliga la pausa per i suoi, rinvigoriti dalla tripla di Bedetti al ritorno in campo. Il solito Cortese, sulla sirena, firma il -9 (68-59), confermandosi il giocatore biancorosso più in palla.

Nikolic e Bedetti firmano il nuovo massimo vantaggio dopo 1’30”: +15 (74-59). I 9/14 dalla lunga distanza di Ravenna contribuiscono al -20 (80-60) che complicano la partita di Ozzano: a nulla varranno le offensive biancorosse sino al termine dell’incontro.

OraSì Ravenna - Logimatic Group Ozzano 91-74 (19-20, 27-17, 23-22, 22-15)

OraSì Ravenna: Mitja Nikolic 20 (3/9, 4/6), Marco Restelli 18 (2/2, 4/4), Tommaso De gregori 14 (6/9, 0/0), Francesco Paolin 10 (4/6, 0/3), Alessandro Ferrari 10 (5/6, 0/0), Francesco Bedetti 8 (0/1, 2/3), Ivan Onojaife 7 (3/4, 0/0), Gabriel Dron 4 (0/2, 0/0), Matteo Guardigli 0 (0/0, 0/1), Tommaso Galletti 0 (0/1, 0/0), Lorenzo Panzini 0 (0/0, 0/0), Allegri Lorenzo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 18 - Rimbalzi: 27 8 + 19 (Tommaso De gregori 7) - Assist: 19 (Mitja Nikolic, Marco Restelli , Francesco Paolin, Gabriel Dron 4)

Logimatic Group Ozzano: Riccardo Cortese 22 (5/6, 2/7), Keller cedric Ly-lee 18 (9/10, 0/1), Giulio Martini 8 (4/7, 0/0), Lionel Abega 7 (2/2, 1/2), Costantino Bechi 5 (1/3, 1/2), Federico Terzi 5 (2/2, 0/0), Gianni Mancini 4 (2/4, 0/0), Joel Myers 3 (0/0, 1/1), Alessandro Piazza 2 (0/3, 0/1), Carlo Balducci 0 (0/2, 0/1), Mattia Pavani 0 (0/1, 0/0), Giulio Zambianchi 0 (0/0, 0/1)

Tiri liberi: 9 / 11 - Rimbalzi: 22 7 + 15 (Costantino Bechi 5) - Assist: 15 (Costantino Bechi 6)