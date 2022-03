Tutto facile per la Virtus: superata Napoli

Nella “prima” di Daniel Hackett alla Segafredo Arena – anche se solo da spettatore – la Virtus Bologna porta a casa una facile vittoria contro la GeVi Napoli. Partita mai in discussione, a partire dal 10-0 iniziale, ampie rotazioni e segnali positivi da parte di tutti, compresi i desaparecidos Mannion e Sampson, in particolare il primo, che è andato in doppia doppia (13 punti e 10 assist). Momenti di buona difesa, e si è rivisto anche il miglior Hervey, quello che aveva fatto vedere grandi cose prima dell’infortunio. Insomma, quello che ci voleva, in attesa di impegni più probanti – Napoli ha opposto ben poca resistenza – e di capire se entro martedì arriverà anche un rinforzo sotto canestro.

Cronaca: piovono subito triple, e dopo un minuto la Virtus è avanti 10-0. Poi Napoli ci prova con Parks, ma l’attacco bianconero è scintillante, e a fine primo quarto il punteggio è 27-17.

Nel secondo quarto il punteggio si abbassa, con la difesa bianconera che blocca l’attacco partenopeo. La Segafredo arriva anche a +18, e chiude il tempo avanti 47-32 con ottimo Hervey.

Dopo la pausa la Virtus si addormenta un po’, ma non paga particolarmente dazio: prima Hervey e poi Cordinier ristabiliscono le distanze. Mannion mette due triple, e arriva il +19 (67-48). Al 30’ il punteggio è 72-54, con tripla sulla sirena di Alibegovic. L’ultimo quarto scorre via veloce, Napoli prova ad avvicinarsi ma senza mai mettere in pensiero i bianconeri. Finisce 86-75 (virtus.it).

Virtus Bologna-GeVi Napoli, il tabellino

Virtus Segafredo Bologna vs Gevi Napoli Basket: 86-75 (Q1 27 – 17 ; Q2 47 -32 ; Q3 72 – 54)

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 7, Tessitori, Mannion 13, Belinelli 13, Pajola 3, Alibegovic 7, Ruzzier ne, Jaiteh 4, Sampson 6, Weems 11, Teodosic 6.

Coach: Scariolo

Gevi Napoli Basket: Zerini 6, Mcduffie 9, Matera ne, Vitali 4, Velicka 12, Parks 13, Marini 2, Uglietti 2, Lombardi 10, Rich 9, Totè 8, Grassi ne.

Coach: Sacripanti

Arbitri: Begnis, Bartoli, Marziali

Foto virtus.it