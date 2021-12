Serie A1 Femminile, la Virtus Bologna cade in casa contro il Geas Sesto San Giovanni

Si interrompe male, malissimo, la striscia di vittorie consecutive della Virtus Bologna femminile. Le ragazze guidate da Lino Lardo, infatti, cedono alla Segafredo Arena, 53-60 il finale, contro il Geas Sesto San Giovanni dopo un tempo supplementare.

Dopo i quaranta minuti canonici il match era terminato sul 50-50. Decisiva per la vittoria delle lombarde la prova sontuosa di Ivana Raca e Valeria Trucco che chiudono il tabellino, entrambe, in doppia doppia. Per la Raca 21 punti, top scorer del match, e 12 rimbalzi, per la Trucco 10 punti e lo stesso numero di rimbalzi della compagna di squadra.

La partita - Parte bene la Virtus Bologna che al termine del primo quarto è avanti di +7, 18-11 il parziale. Nel secondo quarto Coach Zanotti assesta meglio sul parquet le proprie ragazze che iniziano a macinare gioco e punti ed a contendere la sfida punto a punto alle emiliane. Il parziale termina 15-15 e si va al riposo sul 33-26.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga si assesta alla frazione meno piacevole. Dieci minuti fatti di molti falli, pochi punti e gioco decisamente spezzettato. La frazione termina 8-8 mentre il tabellone della Segafredo Arena al minuto 30' recita Virtus Bologna 41, Geas Sesto San Giovanni 34.

Nel quarto finale accade l'imponderabile. La Virtus sparisce improvvisamente dal parquet ed il Geas punto a punto accorcia il divario e con un parziale di 0-4 frutto di due canestri di Dotto e Raca arriva addirittura al sorpasso, 48-49 a 60 secondi dalla fine. A 3 secondi dalla fine Cecilia Zandalasini ha i tiri liberi del sorpasso, ma ne segna solo 1 su 2. E si va al supplementare.

Nell'overtime Bologna esce definitivamente di scena, l'impietoso parziale di 3-10 ne è la testimonianza plastica. Vince il Geas e per le lombarde è festa grande-

Il tabellino ufficiale di Virtus Segafredo Bologna-Geas Sesto San Giovanni 53-60. Parziali 18-11; 15-15; 8-8; 9-16. Supplementare 3-10

Virtus Segafredo Bologna: Dojkic I. 2 Battisodo V. 0 Turner B. 16 Zandalasini C. 15 Cinili S. 5 Pasa F. 0 Tassinari E. (C) 0 Ciavarella G. 2 Tava A. 3 Migani M. ne Barberis M. 10

Geas Sesto San Giovanni: Raca I. 21 Crudo S. 0 Graves B. 2 Panzera I. 5 Gwathmey J. 12 Dotto C. 8 Fietta E. 0 Merisio F. ne Trucco V. 10 Ercoli E. (C) 2