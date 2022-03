Serie A1 femminile, la Virtus Bologna conduce sin dalla palla a due e torna subito alla vittoria

Torna al successo la Virtus Segafredo Bologna dopo l'inopinato ko con la Gesam Lucca. Le ragazze di Lino Lardo hanno ragione, 81-61 il finale, su una rimaneggiata Costruzioni Italia Broni.



Priva di Dedic e con Smith non utilizzabile dopo l'infortunio rimediato a Ragusa, la squadra di Castelli viene dominata nel pitturato da Turner, 26 punti con 12/14 da due e 8 rimbalzi, ben affiancata da Dojkic (21) e da una prestazione da all-around di Zandalasini (13, con 7 rimbalzi e 5 assist). Per Broni rientro di Galbiati, che è anche la migliore con 22 punti e ben 7 palloni recuperati per le ospiti.

Dopo la vittoria su Broni, ha parlato in conferenza stampa coach Lardo: “Era la prima di due partite ravvicinate in casa, siamo contenti per il risultato anche se sappiamo che a Broni mancavano due giocatrici importanti. Dopo la sconfitta di Lucca era importante vincere: non siamo ancora la squadra che vorremmo perché abbiamo bisogno ancora di un po’ di tempo per trovare un’identità, soprattutto difensiva, che sarà fondamentale nelle gare importanti".

E ancora: "Partite del genere bisogna giocarle: abbiamo segnato 81 punti e subiti 61, forse troppi, avremmo bisogno di un po’ più di cattiveria agonistica. Il nostro percorso continua, siamo comunque contenti della prestazione, ci sono state anche belle giocate e il pubblico si è divertito. Andiamo avanti con fiducia ed entusiasmo.”

La partita - Primo quarto che vede Tassinari e compagne in pieno controllo della gara, in difesa non lascia ragionare le avversarie mentre Zandalasini, Dojkic e Tunrer puniscono a turno la squadra lombarda, 16 a 4 dopo i primi 5′ di gioco. Fase iniziale di gara a senso unico, la Segafredo prende il largo, penetra con grandissima facilità nel pitturato di Broni e chiude i primi 10′ di gioco in vantaggio sul punteggio di 24 a 9.

Nel secondo quarto Broni prova a reagire piazzando il primo break di giornata, nonostante i molti errori sotto le plance la squadra di coach Magagnoli riesce ad accorgiare lo svontaggio e a tornare sul -7 (29-22) a meno di 5′ dall’intervallo lungo.

Il time out chiamato dalla panchina bianconera permette alle virtussine di rispondere finalmente alle proprie avversarie riportandosi con Zandalasini e Laterza sul +16 (39-23) a meno di 2′ dalla seconda sirena; Laterza e Dojkic, con una tripla proprio sulla sirena, chiudono momentaneamente i giochi al termine dei primi 20′ di gara, le squadre rientrano negli spogliatoi sul punteggio di 45 a 25.

Secondo tempo che segue lo stesso canovaccio dei primi due quarti, la Virtus lotta su ogni pallone, Broni attacca ma non riesce quasi mai a contenere l’enegia e la fisicità delle bianconere, il vantaggio non è mai in discussione e la terza sirena suona sul vantaggio di 65 a 46 per la Segafredo.

La Segafredo controlla l’ultimo quarto, Broni non rientra più in gara, Barberis e Dojkic penetrano con regolarità nel pitturato lombardo e mantengono intatto il vantaggio precedentemente accumulato, la Virtus torna a vincere in campionato dopo lo stop a Lucca, alla Segafredo Arena le bianconere si impongono sulle avversarie sul punteggio di 81 a 61.

Il tabellino ufficiale di Virtus Segafredo Bologna - Costruzioni Italia Broni 81 - 61 (24-9, 45-25, 65-46, 81-61)



VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Pasa, Tassinari* 2 (0/1, 0/3), Ciavarella 2 (1/4, 0/2), Migani NE, Barberis 6 (3/5 da 2), Laterza 4 (2/4 da 2), Dojkic* 21 (6/9, 1/6), Battisodo 6 (2/4 da 3), Turner* 26 (12/14 da 2), Zandalasini* 13 (2/3, 2/7), Cinili* 1 (0/2, 0/1) Allenatore: Lardo L.



Tiri da 2: 26/42 - Tiri da 3: 5/23 - Tiri Liberi: 14/19 - Rimbalzi: 42 10+32 (Turner 8) - Assist: 27 (Tassinari 6) - Palle Recuperate: 14 (Dojkic 4) - Palle Perse: 17 (Battisodo 4)



COSTRUZIONI ITALIA BRONI: Bestagno* 6 (0/2, 2/2), Albano* 15 (3/5, 3/8), Repetto NE, Galbiati* 22 (7/15, 1/7), Mazza 5 (1/3, 1/1), Castelli NE, Westerik* 10 (4/8, 0/1), Smith NE, Masic 3 (0/2, 1/6), Bona*

Allenatore: Castelli A.

Tiri da 2: 15/42 - Tiri da 3: 8/25 - Tiri Liberi: 7/10 - Rimbalzi: 38 12+26 (Galbiati 6) - Assist: 12 (Bestagno 3) - Palle Recuperate: 12 (Galbiati 7) - Palle Perse: 17 (Galbiati 5)



Arbitri: Boscolo E., Di Marco R., Mura E.