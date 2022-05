Virtus Bologna femminile, prende forma il nuovo roster: Ivana Dojkic rinnova fino al 2024

La Virtus Segafredo Bologna comunica in una nota di stampa, che Sabrina Cinili, Francesca Pasa e Cecilia Zandalasini continueranno a far parte del roster della squadra femminile, guidato da Coach Miguel Mendez, anche per la stagione 2022/2023.

Farà parte della squadra bianconera per la prossima stagione anche Beatrice Barberis, già sotto contratto,

Nella stessa nota di stampa la Virtus Segafredo Bologna comunica il rinnovo contrattuale di Ivana Dojkic che giocherà con il club felsineo fino al 2024 compreso.

"Sono felice e orgogliosa di continuare la mia carriera in Virtus - dichiara al sito ufficiale del Club la play-guardia croata - Penso che la Virtus sarà una squadra che potrà regalare gioie ai tifosi. Cercherò sempre di fare il mio meglio, ci vediamo presto.”

La Virtus Bologna comunica infine che Coach Angela Gianolla, alla guida della squadra virtussina fino alla finale playoff scudetto in sostituzione di Lino Lardo, resterà stabilmente nello staff ricoprendo il ruolo del coordinamento dell’Area Tecnica.