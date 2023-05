Serie A2, in un PalaDozza biancoblu la Fortitudo batte la Tramec Cento e porta a casa gara 3

Squadra in casa

La spinta del PalaDozza, completamente colorato di biancoblu, unita al combinato disposto di una formazione solida, fluida e combattiva, quattro uomini in doppia cifra con Aradori e Banks letali, permette alla Fortitudo Bologna di superare nettamente, 90-71 il finale, la quotata Tramec Benedetto XIV Cento e di cambiare l'inerzia della serie Playoff.

Ora la Flats Service è in vantaggio per 2-1 e nelle gara in programma il 24 maggio, sempre al PalaDozza, ha la possibilità di centrare vittoria e semifinale.

La partita - Prima frazione combattuta punto a punto con la Effe che chiude i primi 10' di gioco avanti di +2, 19-17 il parziale. Nel secondo quarto i padroni di casa mettono il turbo e piazzano l'allungo decisivo.

Il tempo si chiude sul 26-15, esito che manda le squadre al riposo lungo sul 45-32. Al ritorno sul parquet tutti, a partire dall'applauditissimo Carlton Myers presente al PalaDozza per sostenere la Sua squadra, si attendono la reazione della Tramec ed invece arriva un nuovo potente allungo di Bologna.

Il terzo quarto si chiude sul 22-14 mentre il tabellone dell'impianto di Piazza Azzarita al minuto 30 recita Flats Service Fortitudo Bologna 67, Tramec Cento 46.

Il quarto finale, quello a più alto punteggio, serve solo a cesellare il risultato finale. I padroni di casa mettono a segno altri 23 punti, chiudendo a 90 mentre Cento, ne segna due di più chiudendo a 71 ma lontana di 19 dai padroni di casa. Gara 3 finisce cosi, Fortitudo batte Benedetto XIV 90-71.

Il tabellino di Flats Service Fortitudo Bologna - Tramec Cento 90-71 (19-17, 26-15, 22-14, 23-25)



Flats Service Fortitudo Bologna: Pietro Aradori 20 (4/7, 3/5), Nazzareno Italiano 19 (1/2, 5/8), Valerio Cucci 14 (3/5, 2/4), Adrian Banks 12 (3/6, 2/4), Francesco Candussi 10 (3/7, 1/2), Alessandro Panni 5 (1/4, 1/1), Miha VaŠl 5 (1/1, 1/2), Simone Barbante 4 (2/3, 0/0), Matteo Fantinelli 1 (0/5, 0/0), Saliou Niang 0 (0/0, 0/0), Tommaso Natalini 0 (0/1, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 11 - Rimbalzi: 32 8 + 24 (Francesco Candussi 8) - Assist: 20 (Matteo Fantinelli 8)



Tramec Cento: Federico Mussini 18 (3/7, 3/5), Derrick Marks 13 (5/13, 1/6), Dominique Archie 9 (1/5, 2/5), Giacomo Zilli 9 (2/4, 0/0), Gregor Kuuba 6 (3/3, 0/1), Yankiel Moreno 5 (1/1, 1/3), Guido Rosselli 4 (1/1, 0/2), Matteo Berti 4 (0/2, 0/0), Giovanni Tomassini 3 (0/2, 1/5), Leonardo Baldinotti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 19 - Rimbalzi: 37 13 + 24 (Gregor Kuuba 9) - Assist: 13 (Derrick Marks, Guido Rosselli 3)