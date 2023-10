Virtus inarrestabile, arriva la quinta vittoria consecutiva

Squadra in casa

Squadra in casa GeVi Napoli

Primo quarto equilibrato con le squadre che non riescono a prendere il sopravvento una sull’altra, secondo quarto che vede salie in cattedra la difesa virtussina, parziale di 17 a 0 che spacca la gara e solo 6 punti concessi ai partenopei, squadre negli spogliatoi sul punteggio di 28 a 46.

Nel terzo quarto Belinelli e Cordinier mantengono sul +20 i loro compagni (39-59), Zubcic reagisce e mette il parziale del 6 a 0 che obbliga la panchina bianconera a chiedere il time out (45-59), tripla di Pullen seguita da Mickey e Abass, sempre da tre, che riportano a -17 i padroni di casa (48-65) ad 1′ e 30” dalla terza sirena.

La Segafredo tiene a distanza Sokolowski e compagni e dopo 30′ di gioco il punteggio recita 48-67 per la Virtus. La Gevi prova a riaccendere il match quando mancano 5′ alla fine, tripla di Shengelia a cui risponde Zubcic sempre dall’arco, si rimane sul +16 per la Segafredo, tap-in vincente di Mickey che nella azione successiva commette fallo sul giocatore croato in forza ai partenopei (3/3 ai liberi), ma ormai la gara è indirizzata verso i binari bianconeri.

Le V Nere non lasciano nessuna speranza di rientro ai propri avversari, al Fruit Village Arena vince la squadra di Coach Banchi che conquista così la quinta vittoria consecutiva in campionato e manda in doppia cifra ben 5 giocatori.

Il tabellino

Gevi Napoli Basket vs Virtus Segafredo Bologna: 75 – 88 (Q1 22-23; Q2 28-46; Q3 48-67 )

Gevi Napoli Basket: Pullen 5, Zubcic 20, Ennis 16, Jaworski 12, De Nicoalo 4, Fusaro, Owens 12, Sokolowski 2, Lever 4, Grivo ne, Biar, Ebeling.

Coach: Milicic

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 2, Belinelli 14, Pajola 11, Smith 3, Dobric 8, Mascolo 3, Shengelia 12, Hackett 3, Menalo, Mickey 17, Dunston 4, Abass 11.

Coach: Banchi

Arbitri: LANZARINI S. – QUARTA D. – CAPOTORTO G.