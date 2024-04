Bologna-Salernitana 3-0: al Dall’Ara è apoteosi rossoblù | Cronaca e pagelle

Orsolini e Saelemaekers fanno impazzire i 27.000 del Dall’Ara con due capolavori da fuori area nel primo tempo, mentre nella ripresa è un gol di Lykogiannis in contro piede a chiudere definitivamente la contesa. Un successo pieno e meritato, che consente alla band di Thiago Motta di arrampicarsi a quota 57 punti, a sole due lunghezze di distanza dalla Juventus terza con 59.

Cronaca del match

Sotto un cielo plumbeo e minaccioso, il Bologna parte forte e cinge d’assedio la formazione campana che si trincea immediatamente nella propria trequarti difensiva. Dopo un paio di tentativi poco incisivi, al 14’ Orsolini sale in cattedra e segna un gol da capogiro: sventagliata di Calafiori per l’Orso, che prima addomestica il pallone in maniera egregia e poi spara un siluro teleguidato letteralmente imparabile. Il Dall’Ara esplode, mentre il cielo sembra schiarirsi sullo sfondo. Sul ribaltamento di fronte, però, la difesa felsinea si distrae pericolosamente e Simy per poco non ne approfitta: botta secca che impegna Ravaglia, bravo a deviare il pericolo in tuffo. Passato lo spavento, gli emiliani rispondono con una punizione velenosa di Lykogiannis fuori di una decina di centimetri. La Salernitana sembra non riuscire più a reagire e allora il Bologna addormenta il gioco fino al 44’, quando Saelemaekers si mette in proprio e scarica una mortifera fucilata dal limite dell'area. Palla all'incrocio e stadio in orbita. All’intervallo, i rossoblù sono avanti di due lunghezze.

La ripresa comincia con lo stesso canovaccio del primo tempo e cioè coi padroni di casa che si accampano nella metà zona difensiva ospite sin dalle battute iniziali. Tuttavia, la prima occasione della seconda frazione è a tinte granata, con un sussulto d’orgoglio di Tchaouna. Palla larga e nulla di fatto. Motta, allora, corre ai ripari e inserisce Zirkzee e Ndoye al posto di Odgaard e Orsolini. I cambi smuovono un po' le acque, ma dopo una ventina di minuti di tranquillità la grande occasione per riaprire il discorso capita sui piedi di Candreva, chiuso ancora una volta da un Ravaglia felino. Scroscio di applausi per lui e niente altro segnalare fino al 92' , quando il Bologna riparte in maniera letale sigillando il risultato con un bel gol di Lykogiannis propiziato dal visionario tacco di Saelemaekers. Game, set and match: Bologna 3, Salernitana 0. E sulle immancabili note finali di Cremonini e Dalla, il sogno può continuare...

Pagelle

Ravaglia 7: Risponde su Simy con un bel riflesso nell’unica occasione ospite del primo tempo. Coraggioso e reattivo su Candreva nella ripresa.

Posch 6: Un po’ troppo distratto rispetto al solito. (De Silvestri sv)

Lucumi 6,5: Bene di testa, ma un po’ sbadato nel gioco palla a terra. Cresce con il passare dei minuti.

Calafiori 8: Anticipa, corre, imposta, sventaglia e contrasta. Ancora un po’ e risolverà il problema della fame nel mondo. Ma solo dopo aver sbrogliato la questione mediorientale e aver fatto firmare l’accordo di pace tra Russia e Ucraina.

Lykogiannis 7: L’ellenico fa il suo sulla corsia di sinistra e nel primo tempo va addirittura vicino al gol con un velenoso piazzato dai 20 metri. Allo scadere della gara, realizza il 3-0 grazie ad un rasoterra precisissimo che bacia il palo prima di gonfiare la rete.

Freuler 7: Remo è il vero capitano al timone della nave rossoblù. Detta i tempi, rompe le ripartenze avversarie e, per non frasi mancare proprio nulla, tira anche qualche randellata in mezzo al campo. Imprescindibile. (Urbanski sv)

Aebischer 6,5: Se Freuler è il comandante della galea, il collega svizzero è il sotto ufficiale d’esperienza che tutti vorrebbero avere. Poco appariscente, ma decisamente importante per gli equilibri interni della ciurma rossoblù. Chiude con la fascia da capitano legata la braccio.

Orsolini 8: Il gol del vantaggio è un capolavoro barocco da fare invidia a Rembrandt. Tanto basta per uscire tra gli applausi dei 27 mila presenti al Dall’Ara al momento del cambio. ( Ndoye 6: Mette la sua corsa a disposizione nel finale di partita)

Ferguson 7: Roccioso nei tackle e lucido nei fraseggi: la mattinata grigia e ventosa deve avergli ricordato la sua Aberdeen e lui con questo clima si esalta il doppio… (Fabbian sv)

Saelemaekers 8: Forse “invidioso” per l’opera d’arte realizzata dal compagno di reparto qualche minuto prima, ne disegna una simile all’imbrunire della frazione. Allo scadere della gara, invece, sforna il visionario colpo di tacco per il gol di Lykogiannis. Timbro e assist a parte, gioca una partita di qualità e quantità, la migliore da quando è sbarcato sotto le Due Torri.

Odgaard 6,5: Il vichingo danese lotta con ardore in mezzo alla difesa campana senza mai risparmiarsi. (Zirkzee 6: Entra con una voglia spaventosa e in pochi minuti fa impazzire mezza Salernitana)







Tabellino

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Posch (83' De silvestri), Lucumi, Calafiori, Lykogiannis; Freuler (73' Urbanski), Aebischer; Saelemaekers, Ferguson (73' Fabbian), Orsolini (63' Ndoye); Odgaard (63' Zirkzee). A disp. Skorupski, Bagnolini, Corazza, Kristiansen, Ilic, El Azzouzi, Moro, Castro, Karlsson. All. Thiago Motta

Salernitana (4-4-1-1): Costil; Pellegrino (67' Vignato), Manolas (83' Boateng), Bradaric, Pierozzi (60' Sambia); Basic (67' Legowski), Maggiore (60' Coulibaly), Pirola, Candreva; Tchaouna; Simy; A disp. Fiorillo, Salvati, Zanoli, Pasalidis, Ferrari, Martegani, Gomis, Weissman, Ikwuemesi. All. Stefano Colantuono

Arbitro: Feliciani di Teramo

Assistenti: Rossi-Rossi

IV Uomo: Rutella

Var: Guida-La Penna

Reti: 14' Orsolini, 44' Saelemaekers, 90'+2 Lykogiannis

Ammoniti: 16' Pierozzi, 45'+1 Candreva, 78' Tchaouna

Note: Spettatori 27.255